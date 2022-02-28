ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuruları konusunda Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaşayan ve iş arayışında olan vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden toplamda 630 işçi alacak. Bu kapsamda ÇAYKUR 630 işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Çaykur işçi alımı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

ÇAYKUR 630 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sürekli işçi alımı ilanının ayrıntılarına yer verilmişti. ÇAYKUR bünyesinde işe girmek isteyen işçi adayları ile ilgili yapılan açıklamada ÇAYKUR işçi alımı ilanının koşullarına da yer verildi.

ÇAYKUR bünyesinde işe girmek isteyen işçi adayları için başvurular başladı.

Çaykur 630 işçi alımı başvuruları 28 Şubat 2022 – 04 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Çaykur işçi alım başvuru şartları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

18- 50 yaş aralığında,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme

İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

18- 45 yaş aralığında,

Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İşe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arası 5 işgününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Geçici engelli işçi başvuruları; Rize İli için Cumhuriyet Çay Fabrikasında, Artvin İli için Arhavi Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacaktır. Kura sonucu işe girmeye hak kazanan geçici engelli işçi adaylarının İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İŞKUR İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.

Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İle bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği İl dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır."

İŞKUR ÇAYKUR İŞÇİ ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yaşayan ve başvuruda bulunmak isteyen işçi adayları 28 Şubat Pazartesi ila 4 Mart Cuma arası 5 işgününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla ya da İŞKUR'un web sitesi üzerinden müracaatta bukunabilecektir.

İşçi adaylarının ikamet ettikleri il için bildirilen iş yerlerinden yalnızca biri için iş başvurusu yapabileceği belirtilirken, birden çok iş yeri için başvuruda bulunanlarının başvurularının geçersiz sayılacağı aktarıldı.

