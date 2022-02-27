HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

27.02.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuvvetlerinin Ukrayna’da konuşlandırıldığını söyleyen Rusya’nın Çeçenistan Cumhutiyeti’nin yöneticisi Kadirov dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadirov, “Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şoke olduk.” dedi.

Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi! Kadirov'dan dikkat çeken açıklama: Şoke olduk

Rusya'nın sınırları içerisindeki Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı Ramazan Kadirov, Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi ve Ukraynalıları hükümeti devirmeye çağırdı.

Yayınladığı videoda Kadirov, Çeçen birliklerinin şimdiye kadar hiçbir kayıp vermediğini ve Rus kuvvetlerinin başkent Kiev de dahil olmak üzere büyük Ukrayna şehirlerini kolayca ele geçirebileceğini, ancak görevlerinin can kaybını önlemek olduğunu söyledi.

Kadirov, Çeçen birliklerin şu ana kadar Ukrayna’ya ait bir askeri tesisi ele geçirdiğini ve hiçbir kayıp verilmediğini söyledi.

"UKRAYNALILARIN BU KADAR SİLAHININ OLMASI KARŞISINDA ŞOKE OLDUK"

“Şu dakika itibarıyla tek bir zayiatımız veya yaralımız yok” diyen Kadirov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini” kaydetti.

Kadirov ayrıca, "Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şoke olduk. Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerine yer verdi.

Çeçen ordusu Ukrayna sınırına gidiyor! Saldırı öncesi dikkat çeken fotoğrafÇeçen ordusu Ukrayna sınırına gidiyor! Saldırı öncesi dikkat çeken fotoğraf


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'da Belediye Başkanı halka seslendi! "Molotofları hazırlayın"Ukrayna'da Belediye Başkanı halka seslendi! "Molotofları hazırlayın"
Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşmeErdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme
İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücüİlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

'Benzin ve motorine indirim geliyor' iddiası

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

ABD'den yeni Ukrayna hamlesi! Tam 350 milyon dolar...

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

EPDK'dan elektrik faturası hamlesi!

EPDK'dan elektrik faturası hamlesi!

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

Türkiye ve Azerbaycan'dan teklif! Zelenski duyurdu

İlginizi Çekebilir

“Zaman yolcusuyum” dedi! Üçüncü Dünya Savaşı’na işaret etti

“Zaman yolcusuyum” dedi! Üçüncü Dünya Savaşı’na işaret etti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Türk yıldız Alman dizisinde! Yeni sezona katılacak

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.