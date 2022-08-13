HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çekya’da radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalamacasında takla attı

Çekya’da radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalamacasında takla attı

13.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’da saatte 186 kilometre hızla radara yakalanan motosiklet sürücüsü ile polis arasında yaşanan kovalamacada 245 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü virajı alamayarak takla attı.

Çekya’da 35 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü D1 Otoyolu Vyskovsko bölgesinde saatte 186 kilometre hızla giderken otoyol devriyesinin radarına yakalandı. Polisin 'dur' uyarılarını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ile yaşanan kovalamaca sırasında saatte 245 kilometre hıza ulaşan sürücü daha sonra virajı alamayarak yol kenarında bulunan çimenlik alana girdi ve takla attı. Polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BİRÇOK SUÇTAN CEZA ALDI

Yapılan kontrollerin ardından hastaneden çıkarılan sürücüye polis tarafından hız sınırını aşmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sinyal vermeden tehlikeli şekilde şerit değiştirmek, şerit değiştirmenin yasak olduğu bölümde şerit değiştirmek, polisin 'dur' emrine uymamak, motosikletin araç muayenesinin olmaması, motosiklet sigortasının bulunmaması, trafik kazasına neden olmak ve yanlış yerleştirilmiş ve okunmayan plaka nedeniyle işlem yapıldı. Polis sözcüsü Pavel Svab tarafından yapılan açıklamada, "Motosiklet sürücüsü otoyol devriyesinin radarına çok yüksek hızla yakalandı ve sonrasında kaçmaya çalıştı. Muhtemelen ehliyeti olmadığı için kaçmak istedi. Sonrasında durmak isterken virajı alamayarak kaza yaptı. Sağlık durumu iyi fakat diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmaktan ve daha birçok sebepten dolayı hakkında cezai işlem yapılacak” denildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilde korku dolu anlar! Çığlık çığlığa kaçtılarSahilde korku dolu anlar! Çığlık çığlığa kaçtılar
1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü1998 yılındaki olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...İzlediği erotik filmdeki kadının sesini karısına benzetince...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çekya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı görenler inanamadı

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

Sahnede LGBT bayrağı açan Gülşen tepki gelince bakın ne yaptı!

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntüler olay oldu

Turistin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğdu

Turistin ihbarıyla gittiler, kumun içindeki görüntü hüzne boğdu

Ağrı'da PKK'ya darbe! 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da PKK'ya darbe! 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi

Akılalmaz olay! Hırsız önce öptü sonra... 'Rüya mı gerçek mi emin olamadım'

Akılalmaz olay! Hırsız önce öptü sonra... 'Rüya mı gerçek mi emin olamadım'

İlginizi Çekebilir

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Vücudu iflas ettiriyor! Ölümcül 10 hata

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.