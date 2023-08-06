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Celal Şengör'ün 'deprem' kararı sosyal medyada gündem oldu! İstanbul için çizdiği senaryo kıyamet filmlerini aratmadı

06.08.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör verdiği kararla sosyal medyada gündem yarattı. Şengör, İstanbul'dan taşınma kararı aldığını açıkladı. Kararının perde arkasını gazeteci Fatih Altaylı'ya anlatan Şengör'ün İstanbul depremi sonrasına ilişkin çizdiği senaryo ise kıyamet filmlerini aratmadı.

Celal Şengör'ün 'deprem' kararı sosyal medyada gündem oldu! İstanbul için çizdiği senaryo kıyamet filmlerini aratmadı

İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen deprem Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'dan başka illere göç yaşandı. Prof. Dr. Celal Şengör de İstanbul'dan taşınanlar furyasına katılıyor.

KORKUTAN DEPREM SÖZLERİ!

Gazeteci Fatih Altaylı, Şengör ile aralarında geçen diyaloğa köşe yazısında yer verdi. İstanbul'dan ayrılma planını anlatan Şengör, nedenini ise “Çünkü depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum” sözleriyle açıkladı.

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"SOKAKLARA GİRİLEMEYECEK, KENTE GİREN ÇIKAN YOLLAR KULLANILAMAZ HALE GELECEK"

Şengör'ün kararı sosyal medyanın gündemine yerleşirken ünlü yer bilimcinin İstanbul depremi sonrasına dair çizdiğ tablo ise şöyle:

“Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak.

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"İLK GÜN HER YERDE YANGINLAR OLACAK, MÜDAHALE EDİLEMEYECEK"

Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.

Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok ez ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek.

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"BİRKAÇ GÜNE AÇLIK VE YAĞMALAR BAŞLAYACAK, SALGIN HASTALIKLARA TAKİP EDECEK"

Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamaz olacak. Zaten o havalimanını kente bağlayan yolların ne olacağını da bilmiyoruz. Atatürk Havalimanı ise en iyi pisti kırıldığı için ancak yarım hizmet verebilecek.

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Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek.”

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Anahtar Kelimeler:
istanbul depremi Celal Şengör

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