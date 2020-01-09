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  4. Celal Şengör'ün telefon bağlantısı sonrası Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında canlı yayında çok sert tartışma!

Celal Şengör'ün telefon bağlantısı sonrası Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında canlı yayında çok sert tartışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 02:20 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında soruları yanıtlarken, Kanal İstanbul projesinin depremi tetikleyeceği iddiaları Prof. Dr. Celal Şengör tarafından yalanlandı. Şengör'ün telefon konuşmasının ardından moderatör Didem Arslan ve İBB Başkanı İmamoğlu arasında sert tartışma çıktı.

Celal Şengör'ün telefon bağlantısı sonrası Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında canlı yayında çok sert tartışma!

Habertürk'teki İmamoğlu canlı yayınına telefonla katılan Şengör, Kanal İstanbul tartışmalarında taraf olmadığını söylerken İBB'nin toplantısına ise katılımcıların alan dışından oluşması nedeniyle daveti kabul etmediğini ifade etti.

Telefon bağlantısının ardından moderatör Didem Arslan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma çıktı.

CELAL ŞENGÖR TELEFONLA BAĞLANDI, İMAMOĞLU "YANLIŞTI" DEDİ

Programa, Kanal İstanbul'un deprem riskini tetiklemesiyle alakalı görüşlerini belirtmek için İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü profesörlerinden Celal Şengör katıldı. Şengör Kanal İstanbul Projesi'nin kesinlikle depremi tetiklemeyeceğini belirtti.

İmamoğlu, Celal Şengör'ün programa telefon aracılığıyla bağlanmasının yanlış olduğunu, kendisiyle programda yüz yüze konuşmayı tercih edeceğini belirterek, "Celal Şengör'ü programa telefonla dahil etmeniz yanlıştı. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Burada dört gazeteci arkadaşımız var. Ben herhangibi bir konuğunuz değilim. 16 milyonluk bir kentin belediye başkanıyım. Ben depremi tetikler demedim. Söylediğim şey net. " dedi.

"BANA SORMADINIZ"

Bunun üzerine söz alan programın moderatörü Didem Arslan da Celal Şengör'ün programa katılıp katılamayacağını Ekrem İmamoğlu'na sorduğunu söyledi. İmamoğlu ise "bana sormadınız" diyerek tepki gösterince Didem Arslan, "İtirazınız olmadı ama" dedi.

"SİYASETİ ÇOK FAZLASIYLA ÖĞRENMİŞSİNİZ"

İmamoğlu Arslan'a, "Benim bu konuda itiraz hakkım var mıydı yok muydu bilemiyorum, ben bu konuda deneyimli bir televizyon insanı değilim birilerinin dediği gibi" cevabını verince Arslan, "Ama sayın başkan siyaseti çok fazlasıyla öğrenmişsiniz" diyerek tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Ben siyaseti öğrenmedim, ben düzgün tavrı öğrendim" dedi.

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Didem Arslan Ekrem İmamoğlu tartışma Celal Şengör İBB istanbul büyükşehir belediyesi Kanal İstanbul

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