Celal Şengör'ün telefon bağlantısı sonrası Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında canlı yayında çok sert tartışma!

İmamoğlu, Celal Şengör'ün programa telefon aracılığıyla bağlanmasının yanlış olduğunu, kendisiyle programda yüz yüze konuşmayı tercih edeceğini belirterek, "Celal Şengör'ü programa telefonla dahil etmeniz yanlıştı. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Burada dört gazeteci arkadaşımız var. Ben herhangibi bir konuğunuz değilim. 16 milyonluk bir kentin belediye başkanıyım. Ben depremi tetikler demedim. Söylediğim şey net. " dedi.

"BANA SORMADINIZ"

Bunun üzerine söz alan programın moderatörü Didem Arslan da Celal Şengör'ün programa katılıp katılamayacağını Ekrem İmamoğlu'na sorduğunu söyledi. İmamoğlu ise "bana sormadınız" diyerek tepki gösterince Didem Arslan, "İtirazınız olmadı ama" dedi.

"SİYASETİ ÇOK FAZLASIYLA ÖĞRENMİŞSİNİZ"

İmamoğlu Arslan'a, "Benim bu konuda itiraz hakkım var mıydı yok muydu bilemiyorum, ben bu konuda deneyimli bir televizyon insanı değilim birilerinin dediği gibi" cevabını verince Arslan, "Ama sayın başkan siyaseti çok fazlasıyla öğrenmişsiniz" diyerek tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Ben siyaseti öğrenmedim, ben düzgün tavrı öğrendim" dedi.

