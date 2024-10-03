Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı, 'kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklandı ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulundu. Garipoğlu'nun ölümünün ardından Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarının açılması için Cumhuriyet savcısı, soruşturma savcısı, soruşturma katibi, polis ekipleri, Adli Tıp görevlileri ve mezarı açması için görevlendirilen 2 kişi Karacaahmet Mezarlığı'na sabah saatlerinde geldi. Çalışmalar çevredeki ağaçların temizlenmesi ve mezarın çevresine branda çekilmesiyle başladı. Mezardaki çalışmalar Cumhuriyet Savcısının gözetiminde tamamlandı.

KEFEN VE BEZ MEZARDA YOK

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması sırasında, mezarın iki katlı olduğu, ilk katın boş ikinci katın dolu olduğu ve mezar içerisinde kefen ve bezin olmadığı öğrenildi. İncelemeler sırasında Garipoğlu’nun mezarında kafatası kemiğinin yarım halde olduğu, mezardan yaklaşık 15 büyük kemik alındığı küçük kemiklerin alınmadığı bilgisi edinildi.

"O BENİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, bir gazetecinin "Neden kefen yok" sorusuna da yanıt vererek, "Onu anlayamadım hiçbir kefen bez yok. Bu birkaç alternatifi bize verebilir. En azından bu konuda bir kanaat ve intiba uyanabilir. 10 sene içinde kaybolmuş veya aşınmış olabilir mi ? O bana çok rasyonel ve makul gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni çok rahatsız etti açıkçası, ziyadesiyle rahatsız etti" dedi.

ADLİ TIP UZMANI: 'SON DERECE MUHTEMEL BİR DURUM'

Mezarda kefenin olmaması gündem olurken Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar, "5-10 yılda kefenin toprağa karışıp yok olması Adli Tıp açısından son derece muhtemel bir durum" dedi.

A Haber canlı yayınında açıklama yapan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar şunları ifade etti:

Soru: Karabulut ailesinin avukatı 'Mezarlıktan kefen veya bir bez parçası çıkmadı' diyor. Kefenin toprak altında yok olma ihtimali var mı?



"Kefenin yapıldığı materyal çok önemli ancak ister pamuklu materyalden yapılsın ister sentetik materyalden yapılsın 10 yıl içerisinde kefenin ortadan kalkması beklenen bir durum. 5-10 yılda kefenin toprağa karışıp yok olması Adli Tıp açısından son derece muhtemel bir durum.

Soru: Peki bu kefenin parçaları bulunabilinir mi?

Organik materyalden pamuktan yapılma tekstil bir bezin bu kadar böcek, bu kadar organizma tarafından vücudun dokuları ortadan kalkarken bunların da yağan yağmur ve mevsimlerle, sıcak-soğuk farkıyla toprağa karışıp yok olmasını öngörmekteyiz. Böyle bir şüphe varsa topraktan numune alınıp materyal analizi yapılabilir. Tabi kefenin hangi materyalden yapıldığını bilmek kaydıyla. Bu söylendiği gibi çok şaşılacak bir durum değil."