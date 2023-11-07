Cem Garipoğlu'nun mezarı için Feth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi talebinde bulunulmuştu! Münevver Karabulut'un babası: 'Çok şaşkınım'

Münnever Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği ve yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Karabulut ailesinin Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması yönündeki adımları ise olumsuz sonuçlanmıştı.

FETH-İ KABİR VE DNA EŞLEŞTİRMESİ TALEBİ

Gündemden düşmeyen iddia ile ilgili olarak Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan dikkat çeken bir adım gelmişti. Baba Garipoğlu avukatı aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na oğlunun mezarına Feth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi yapılsın talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

BABA KARABULUT KONUŞTU: 'ÇOK ŞAŞKINIM'

Söz konusu gelişme tartışmaları yeniden alevlendirirken bir açıklama da Münevver'in babası Süreyya Karabulut'tan geldi.

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre Karabulut yaptığı açıklamada "Çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir yılı aşkın bir zamandır mezarın açılması için mücadele veriyorum. O katilin öldüğü söylendiği günden beri derin şüphelerim devam ediyor. Ben de açılsın diyorum zaten başka bir şey söylemiyorum. Asıl huzuru kaçan biziz. O mezar açılsın huzur bulalım, rahat edelim" dedi.







