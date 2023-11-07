HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cem Garipoğlu'nun mezarı için Feth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi talebinde bulunulmuştu! Münevver Karabulut'un babası: 'Çok şaşkınım'

Cem Garipoğlu'nun mezarı için Feth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi talebinde bulunulmuştu! Münevver Karabulut'un babası: 'Çok şaşkınım'

07.11.2023 08:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği ve yurt dışına kaçtığı iddiaları sonrasında dün sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun oğlunun mezarına Feth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi yapılsın talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Münevver'in babası Süreyya Karabalut, "Çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarı için Feth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi talebinde bulunulmuştu! Münevver Karabulut'un babası: 'Çok şaşkınım'

Münnever Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği ve yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Karabulut ailesinin Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması yönündeki adımları ise olumsuz sonuçlanmıştı.

5

FETH-İ KABİR VE DNA EŞLEŞTİRMESİ TALEBİ

Gündemden düşmeyen iddia ile ilgili olarak Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'ndan dikkat çeken bir adım gelmişti. Baba Garipoğlu avukatı aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na oğlunun mezarına Feth-i Kabir ve DNA eşleştirmesi yapılsın talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

613986

BABA KARABULUT KONUŞTU: 'ÇOK ŞAŞKINIM'

Söz konusu gelişme tartışmaları yeniden alevlendirirken bir açıklama da Münevver'in babası Süreyya Karabulut'tan geldi.

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre Karabulut yaptığı açıklamada "Çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir yılı aşkın bir zamandır mezarın açılması için mücadele veriyorum. O katilin öldüğü söylendiği günden beri derin şüphelerim devam ediyor. Ben de açılsın diyorum zaten başka bir şey söylemiyorum. Asıl huzuru kaçan biziz. O mezar açılsın huzur bulalım, rahat edelim" dedi.

3

Cem Garipoğlu'nun babasından dilekçe: 'Mezarı açılsın' Cem Garipoğlu'nun babasından dilekçe: 'Mezarı açılsın'
ÖZEL | Münevver Karabulut cinayetinde yeni perde! Cem Garipoğlu'nun babasının 'Mezar açılsın' talebi sonrası flaş açıklama: 'En kısa sürede...' ÖZEL | Münevver Karabulut cinayetinde yeni perde! Cem Garipoğlu'nun babasının 'Mezar açılsın' talebi sonrası flaş açıklama: 'En kısa sürede...'


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En kanlı doğum günü! Ülkede tüyler diken dikenEn kanlı doğum günü! Ülkede tüyler diken diken
Tekmeleyerek öldürdü... Kedi katili yakalandıTekmeleyerek öldürdü... Kedi katili yakalandı
Böyle yakalandılar! Bakan Yerlikaya "Peşlerindeyiz" diyerek paylaştıBöyle yakalandılar! Bakan Yerlikaya "Peşlerindeyiz" diyerek paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Ayrılmayı kabul etmeyen sevgilisini silahla vurarak öldürdü

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.