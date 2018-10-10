Cem Uzan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili tweet: Milletimin ve Devletimin Hizmetinde Olmaya Hazırım

Cem Uzan ekonomik gelişmelerle ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.
Cem Uzan twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;
"Ekonominin bu zor günlerinde herkesin saklanacak yer aradığı bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım. her şey vatan için."
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