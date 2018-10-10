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Cem Uzan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili tweet: Milletimin ve Devletimin Hizmetinde Olmaya Hazırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Genç Parti Kurucu Başkanı ve iş adamı Cem Uzan, Twitter hesabından ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmede 'Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım' ifadesini kullandı.

Cem Uzan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili tweet: Milletimin ve Devletimin Hizmetinde Olmaya Hazırım

Cem Uzan ekonomik gelişmelerle ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

CEM UZAN: MİLLETİMİN VE DEVLETİMİN HİZMETİNDEYİM

Cem Uzan twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;

"Ekonominin bu zor günlerinde herkesin saklanacak yer aradığı bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın yalnız bırakıldığı bu günlerde ben milletimin ve devletimin hizmetinde olmaya hazırım. her şey vatan için."

İŞTE CEM UZAN'IN O TWEET'İ;

cem-uzan-twitter



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