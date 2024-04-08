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Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.04.2024 12:21
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Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in "Süleymancılar" olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş'le fotoğrafı çıktı. Gündem olan karenin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu Başsavcı Eskiler hakkında soruşturma başlattı. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner konuyla ilgili "Gereği yapılır elbet" ifadelerini kullandı.

Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in ortaya çıkan bir fotoğrafı üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlgili fotoğrafta Başsavcı Eskiler'in "Süleymancılar" olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve diğer cemaat mensuplarıyla birlikte yürüdüğü görülüyor. Fotoğrafta Eskiler'in Kuriş'in arkasında el pençe divan durması dikkat çekiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre söz konusu fotoğraf üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Başsavcı Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı.

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"GEREĞİ YAPILIR ELBET"

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın en büyük torunu ve AK Parti'nin önceki dönem milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun ilgili fotoğraf için "Devletimiz için tam bir utanç vesikası! Çok acı bir durum" yorumunu yaptı.

Fotoğaf üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner de ilgili kişinin Başsavcı Selman Eskiler olduğunu teyit ettiğini belirterek "gereği yapılır elbet" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Silifke başsavcı
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