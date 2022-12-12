Cemal Enginyurt gerekçesini yıllar sonra böyle açıkladı: Bir tek Demokrat Parti'ye küfür etmemişim!

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerine tansiyon zaman zaman yükselirken, Demokrat Parti Ordu (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt'un Meclis kürsüsünden yaptığı açıklama gündem yarattı.

MHP'den ayrılan Enginyurt, neden CHP ve İYİ Parti'ye değil de Demokrat Parti'ye katıldığını dikkat çeken sözlerle açıkladı.

CEMAL ENGİNYURT: BEN BUYUM NE VAR BUNDA?

"Bana 'Niye CHP'ye İYİ Parti'ye gitmedin?' dediklerinde 'Bir tek Demokrat Parti'ye küfür etmemişim' dedim. Ben buyum ne var bunda?" diyen Enginyurt, konuşurken tebessüm etti.

Daha sonra karşıdan gelen tepkilere sinirlenen Enginyurt, bir anda sinirlendi ve sözlerini şöyle sürüdürdü;

"Hırsız olmaktansa, namussuz olmaktansa, şerefsiz olmaktansa küfür etmek bin kere adamlıktır."



