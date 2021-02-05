Cemal Enginyurt paylaştı! Numan Kurtulmuş'un ziyareti tartışma yarattı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'ın Gaziantep Üniversitesi'ni ziyareti sırasında çekildiği belirtilen fotoğraf karesinde Kurtulmuş'un üniversite rektörü Arif Özaydın'ın makam koltuğunda oturduğu görülüyor.

Enginyurt, söz konusu fotoğrafı üniversitenin sitesinden aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Ak Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörünün koltuğuna oturmuş. Rektör beyde ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak. @NumanKurtulmus yakışmışsın koltuğa, yaparsa Ak Parti yapar. Durmak yok,yola devam."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Engfinyurt'un paylaşımı tartışma yarattı. Sosyal medyada çoğu kullanıcı fotoğraf karesine tepki gösterirken, bazıları da Kurtulmuş'un rektör Özaydın'ın eski hocası olduğunu ve o yüzden orada oturmasının normal olduğunu belirtti.

