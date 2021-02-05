HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cemal Enginyurt paylaştı! Numan Kurtulmuş'un ziyareti tartışma yarattı

Cemal Enginyurt paylaştı! Numan Kurtulmuş'un ziyareti tartışma yarattı

05.02.2021 08:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cemal Enginyurt paylaştı! Numan Kurtulmuş'un ziyareti tartışma yarattı

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf karesi olay oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'ın Gaziantep Üniversitesi'ni ziyareti sırasında çekildiği belirtilen fotoğraf karesinde Kurtulmuş'un üniversite rektörü Arif Özaydın'ın makam koltuğunda oturduğu görülüyor.

Enginyurt, söz konusu fotoğrafı üniversitenin sitesinden aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Ak Parti Milletvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörünün koltuğuna oturmuş. Rektör beyde ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak. @NumanKurtulmus yakışmışsın koltuğa, yaparsa Ak Parti yapar. Durmak yok,yola devam."

cemal

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Engfinyurt'un paylaşımı tartışma yarattı. Sosyal medyada çoğu kullanıcı fotoğraf karesine tepki gösterirken, bazıları da Kurtulmuş'un rektör Özaydın'ın eski hocası olduğunu ve o yüzden orada oturmasının normal olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Kritik görüşme sona erdiKritik görüşme sona erdi
10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 10?10 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 10?

En Çok Okunan Haberler

Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir

Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Son dakika! Hüner Coşkuner hayatını kaybetti!

Joe Biden'dan flaş Rusya çıkışı

Joe Biden'dan flaş Rusya çıkışı

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olduğu gün hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada 'Yükseköğretim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada 'Yükseköğretim' paylaşımı

Daha 17 yaşındaydı... Babasının ağıdı yürek yaktı

Daha 17 yaşındaydı... Babasının ağıdı yürek yaktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı'na: Torunu yaşındaki çocukları dinlese kavga bitecek

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı'na: Torunu yaşındaki çocukları dinlese kavga bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada 'Yükseköğretim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada 'Yükseköğretim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye sert tepki

Muharrem İnce Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ziyaret etti

Muharrem İnce'den dikkat çeken ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK'ün yeni projesini duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.