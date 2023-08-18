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  4. Cep telefonu tamir esnasında alev alev yandı! Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

Cep telefonu tamir esnasında alev alev yandı! Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

18.08.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir telefon tamircisine getirilen cep telefonu, tamir esnasında batarya kısmından alev alıp küle döndü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kumluca ilçesindeki bir telefon tamircisinde yaşandı. Teknik servise getirilen bir cep telefonu, tamir edildiği sırada birden batarya kısmından yanmaya başladı. İş yeri çalışanı telefonu elinden atarken, etraftakiler de sağa sola kaçıştı. Masanın üzerine düşen cep telefonu, ardından yanarak küle döndü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayı anlatan iş yeri çalışanı, "Cihaz tamir esnasında bir anda alev almaya başladı. Batarya yanması oldu. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

(İHA)

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