Cep telefonu tamir esnasında alev alev yandı! Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Kumluca ilçesindeki bir telefon tamircisinde yaşandı. Teknik servise getirilen bir cep telefonu, tamir edildiği sırada birden batarya kısmından yanmaya başladı. İş yeri çalışanı telefonu elinden atarken, etraftakiler de sağa sola kaçıştı. Masanın üzerine düşen cep telefonu, ardından yanarak küle döndü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayı anlatan iş yeri çalışanı, "Cihaz tamir esnasında bir anda alev almaya başladı. Batarya yanması oldu. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

(İHA)

