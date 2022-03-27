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Çernobil'de dünyayı tedirgin eden yangınlar: Tam 31 noktada! Radyasyon seviyesi...

27.03.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’nın Ukrayna’nın Çernobil bölgesine yaptığı saldırılardan sonra tüm dünyayı tedirgin eden açıklamalar yapıldı. Açıklamada 31 noktada yangın çıktığının tespit edildiği belirtilirken bölgedeki radyasyon seviyesinde de artış gözlemlendiği ifade edildi. Öte yandan çıkan yangınların devam ettiği aktarıldı.

Çernobil'de dünyayı tedirgin eden yangınlar: Tam 31 noktada! Radyasyon seviyesi...

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Çernobil Nükleer Santrali'nin de yer aldığı Çernobil'de yaşanan gelişmeler tüm dünyada endişeyle takip ediliyor. Son olarak Ukrayna’nın Rus bombardımanlarının hedefi olan Çernobil’de yangın çıktı. Söz konusu açıklama Çevre Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapıldı.

"RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Rusların bombalamaları sonucunda ve ırkçıların ormanları ateşe vermeleri yüzünden çıkan yangınlarda radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor. Güncel uydu görüntülerinde yangınların 31 farklı noktada çıktığı tespit edildi" ifadeleri kullanılarak, çıkan yangınların devam ettiği belirtildi.

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ÇERNOBİL'DE RUS ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Çernobil’de bulunan Slavutıç kasabası günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı. Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti.

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ÇERNOBİL FACİASI

Öte yandan, Rusya’nın kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali’nin yer aldığı bölgede 1986 yılında dünyanın en kötü nükleer kazası yaşanmıştı. Santral faaliyette olmamasına rağmen sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Eski nükleer bölge büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Ukrayna parlamentosu uydu görüntülerinden alınan görüntülerden yola çıkarak geçtiğimiz günlerde santral çevresinde orman yangınlarının çıktığını ifade etmişti. (İHA)

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yangın Rusya Ukrayna
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