Çernobil'de görüntülendi! 'Radyasyona bağlı rahatsızlık' iddiası

Rusya-Ukrayna Savaşı 42’nci gününde devam ederken savaşta dünya gündeminde geniş yer bulunan Çernobil bölgesindeki Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili yeni bir gelişme daha oldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Rus ordusunun tamamen çekildiği ve kontrolünü Ukrayna’ya devrettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali yakınlarında ormanlık alanda Rus askerleri tarafından kazılmış siperleri görüntüledi.

RADYASYONA BAĞLI RAHATSIZLIKLAR

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, topraktaki radyasyon oranının yüksek olduğu ve Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği ifade edildi. (İHA)



