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  4. Çernobil'de görüntülendi! 'Radyasyona bağlı rahatsızlık' iddiası

Çernobil'de görüntülendi! 'Radyasyona bağlı rahatsızlık' iddiası

06.04.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin bulunduğu Çernobil bölgesi de büyük önem taşıyor. Son olarak Çernobil Nükleer Enerji Santrali ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından santralin kontrolünü ele geçiren Rus askerlerinin konuşlandığı bölgede kazdıkları siperlere ait görüntüler yayınlandı. Öte yandan topraktaki radyasyon oranının yüksek olması nedeniyle Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna Savaşı 42’nci gününde devam ederken savaşta dünya gündeminde geniş yer bulunan Çernobil bölgesindeki Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili yeni bir gelişme daha oldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Rus ordusunun tamamen çekildiği ve kontrolünü Ukrayna’ya devrettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali yakınlarında ormanlık alanda Rus askerleri tarafından kazılmış siperleri görüntüledi.

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RADYASYONA BAĞLI RAHATSIZLIKLAR

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, topraktaki radyasyon oranının yüksek olduğu ve Rus askerlerinin radyasyona bağlı rahatsızlıklar geçirebileceği ifade edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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