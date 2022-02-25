Çernobil'de korkutan gelişme! Aşırı radyasyon seviyeleri kaydedildi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu ikinci gününde devam ederken, Ukrayna'dan Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili tüm dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, gama radyasyonu dozunun kontrol seviyelerini aştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dalgalanmaların ağır askeri ekipmanların hareketi ve radyoaktif tozun havaya salınması nedeniyle olabileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak dün akşam yaptığı açıklamada Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi de Rus askerleri tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin "o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını" söylemişti.

AA



