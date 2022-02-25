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Çernobil'de korkutan gelişme! Aşırı radyasyon seviyeleri kaydedildi

25.02.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası akıbeti en çok merak edilen noktalardan biri olan Çernobil ile ilgili tüm dünyayı korkutan bir açıklama geldi. Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu, ülkenin Rus güçlerine karşı kontrolünü kaybettiği Çernobil Nükleer Santrali'nde aşırı radyasyon seviyelerinin kaydedildiğini bildirdi. Kurum, gama radyasyonu dozunun kontrol seviyelerini aştığını açıkladı. İşte korkutan gelişmeye ilişkin tüm detaylar!

Çernobil'de korkutan gelişme! Aşırı radyasyon seviyeleri kaydedildi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu ikinci gününde devam ederken, Ukrayna'dan Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili tüm dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. Ukrayna Nükleer Düzenleme Kurumu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, gama radyasyonu dozunun kontrol seviyelerini aştığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dalgalanmaların ağır askeri ekipmanların hareketi ve radyoaktif tozun havaya salınması nedeniyle olabileceği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak dün akşam yaptığı açıklamada Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi de Rus askerleri tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin "o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını" söylemişti.

AA

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Rusya Ukrayna
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