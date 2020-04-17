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Çernobil’de yangın yeniden başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde yeniden yangın çıktığı bildirildi.

Çernobil’de yangın yeniden başladı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "17 Nisan sabah saatleri itibariyle Korogodskoye, Denisovetskoye ve Dityatskoye bölgelerinde kum fırtınası ve yoğun rüzgarlar sebebiyle ufak çaplı yangınlar başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yangın söndürme çalışmalarında binden fazla kişinin yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, sert esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında helikopter ve uçak kullanılmadığını aktardı.

Öte yandan Ukrayna’da 4 Nisan tarihinde çıkan yangın, 400’den fazla itfaiyeci, yaklaşık 100’e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteriyle günlerdir devam eden mücadele sonrasında yaklaşık 500 ton su kullanılarak ve yağan yağmur sayesinde 14 Nisan’da kontrol altına alınabilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy, “Çernobil’den aldığımız dersleri hatırlıyoruz” ifadesini kullanmış ve nükleer ya da radyasyona yönelik bir tehlike bulunmadığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çernobil yangın Ukrayna

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