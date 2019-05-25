Cesedi bulanan terörist, binbaşının şehit olduğu saldırının faili çıktı

TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de, 24 Nisan 2019'da düzenlenen operasyonlar sırasında mağarada ölü olarak ele geçirilen teröristin cenazesinin yapılan DNA incelemesinde İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinin 'Gri' kategorisinde yer alan ve 2015 yılında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit olduğu saldırının faillerinden 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi. Saldırıya katıldığı belirlenen 'Mazlum Karakoçan' kod adlı PKK'lı Deniz Düzgün de geçen yıl öldürülmüştü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24 Nisan günü merkez kırsalında düzenlenen operasyonlar sırasında mağarada PKK'lı bir teröristin cesedi bulundu. Operasyon bölgesinde alınan teröristin cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan DNA incelemesinde cesedin, PKK'lı 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol'a ait olduğu olduğu belirlendi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristin İçişleri Bakanlığı arananlar listesinin 'Gri' kategorisinde yer aldığı ve 2015 yılında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in faili olduğu belirtildi. Açıklamada, "24 Nisan 2019 tarihinde Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda 1 erkek bölücü terör örgütü mensubuna ait olduğu değerlendirilen cesedin ele geçirildiği bildirilmişti. Ceset üzerinde yapılan DNA incelemesinde, cesedin terör arananlar gri listede bulunan 300 bin lira ödülü 'Ferhat' kod adlı Ertan Erol isimli geçen yıl etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubuna ait olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu bölücü terör örgütü mensubu Ertan Erol’un 22 Nisan 2016 tarihinde Tunceli-Elazığ karayolu Göktepe mevkiinde 3 askerimizin şehit edilmesi, 22 Ağustos 2016 tarihinde Nazımiye ilçe merkezine yönelik saldırı, 26 Eylül 2015 tarihinde merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi, olaylarına katıldığı tespit edilmiştir" denildi.