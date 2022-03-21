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Cesedi park halindeki otomobilin bagajında bulunmuştu! Nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

21.03.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 4 gündür park halinde olan otomobilin bagajında cesedi bulunan 45 yaşındaki Muhammet Aslandoğan'ın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. Aslandoğan'ın başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Aracın içinde ise dikkat çeken bir detay olarak, çok sayıda çek ve senet bulundu.

Cesedi park halindeki otomobilin bagajında bulunmuştu! Nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı

Antalya'daki çarpıcı olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1261 sokağın ormanlık alana yakın bölgesinde meydana geldi. Yolda yaklaşık 4 gündür park halinde duran otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın anahtarının kontak üzerinde olduğunu ve içinde kimse olmadığını görünce bagajı açtı. Bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan bir erkeği hareketsiz halde bulan gencin ihbarıyla adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET DETAYI

Sağlık ekibi, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde kimlik bulunamazken, vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Polis, aracın Nurettin Demir adına kayıtlı olduğunu tespit etti.

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Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda çek ve senet bulundu.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışma sonrası cesedi bulunan kişinin, Muhammet Aslandoğan olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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