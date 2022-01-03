Cesur trendleri sevenleri A'dan Z'ye colour blocking rehberi ve kombin önerileri

Moda dünyasına girdiği günden bu yana fazlasıyla konuşulan colour blocking akımı, aslında zıt renklerin bir arada kullanılmasıyla oluşuyor. Günlük hayatta bu modayı uygulamak hem zor hem cesaret isteyen bir iş gibi görünse de kendi tarzınıza uygun parçalarla akıma ayak uydurabilirsiniz. Kırmızı, sarı, turuncu, saks mavisi, yeşil gibi tonları zıt frekanslarda kombinlemeyi başarırsanız moda dergilerinden fırlamış gibi bir görünüm yaratabilirsiniz. Ancak neyi nasıl kombinleyebileceğinizi bilmiyorsanız tarz olayım derken rüküş görünmeyin! Bu noktada renklerin sıcak ve soğuk dengesini kurabilmeniz önemli. Doğru parçaları doğru yerlerde kullandığınız zaman muhteşem görünebilirsiniz!

Colour blocking kombinleri nasıl yapılır?

Bu akıma uymaya karar verdiyseniz kombinleriniz için seçtiğiniz tüm parçalar çok önemli. Aksesuarlarınızdan tutun da ayakkabılarınıza kadar her biri hem birbirine zıt hem uyum içinde olmalı. Kafanız karıştı biliyoruz ancak endişelenmeyin! Önerdiğimiz ürünlerle gayet yerinde seçimler yapabilirsiniz. Kombinlerinizi kırmızı-pembe, yeşil-mavi, turuncu-sarı, kahverengi-siyah gibi renklerle yaptığınızda sonuca siz de inanamayacaksınız. Ancak göz yorucu olmaması veya olduğundan daha abartılı bir hale bürünmemesi için renkleri dengeli kullanmalısınız! Canlı, gösterişli ve modern parçalarla stilinize bambaşka bir dokunuş yapabilir, trendleri yakalayabilirsiniz!

Demode olmaktan uzak durun!

Colour blocking stilindeki örnekleri incelediğinizde seksenler veya doksanlar havası sezebilirsiniz. Eğer daha vintage bir stile sahipseniz bu durum size uygun olabilir. Ancak demode olmamaya dikkat! Trendlerin gerisinde kalmayan güncel, şık parçalar ve uygun renk kombinasyonları ile güzel bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu nedenle colour blocking stiline uyum sağlamaya çalışırken sezonun renklerini dikkate almayı sakın unutmayın! Trend parçalarla kendi stilinizi yaratırken sıra dışı ve eğlenceli bir görünüme sahip olabilirsiniz. Gelin sizi colour blocking stiline uyduracak ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Sarının cazibesini kullanın!

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Colour blocking akımının vazgeçilmezlerinden olan sarı rengini özellikle dış giyimde tercih edebilirsiniz. Göz alıcılığı ve canlılığıyla kombininize ayrı bir hava katabilir. Burada önemli olan kombininizde tek bir üründe sarı kullanacaksanız diğer parçalarda onu daha fazla öne çıkaracak renkler tercih etmeniz. Örneğin turuncu veya yeşil renklerle kombinleyebilirsiniz. Bu şekilde hem color blocking trendine uyabilir hem canlı ve sıcak bir görünüm yakalayabilirsiniz. Spor tarzıyla öne çıkan bu ceket ise kombininizin en tatlı tamamlayıcısı olarak moda severlerden tam not almanızı sağlayabilir!

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2. Farklı renkleri barındıran aksesuarlar seçin!

Kombinize dahil ettiğiniz aksesuarlar colour blocking trendini yakalamanız için anahtar rolünde. Özellikle sonbahar veya kış mevsiminde kıyafetlerinizin tamamlayıcısı olan şalları tercih ederken stilinize hareket katacak bir model seçebilirsiniz. Birçok rengi bir arada bulunduran şallar ile zıtlık yaratabilir, öne çıkmasını istediğiniz bir diğer rengi vurgulayabilirsiniz. Bu noktada önemli olan renkleri dengeli bir şekilde kullanmak. Tercih edeceğiniz aksesuarda göze çarpan canlı renkler varsa kombininizin içinde bu rengi daha az kullanabilirsiniz. Eğer kahverengi-siyah gibi renklerle kombin yapmayı düşünüyorsanız bu şal tam size göre!

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3. Hareketli etekler tercih edin!

Midi ve maksi boy pilili etekler son yılların trendleri arasında. Özellikle pililerinde renk geçişleri varsa bu etekler colour blocking için en uygun parçalardan biri haline geliyor. Kırmızı ve turuncunun sıra dışı uyumu rengarenk görünmenizi sağlarken enerjik ve canlı bir stil oluşturuyor. Bunun gibi yoğun renk geçişlerine sahip ürünlerin üzerine desensiz, tek renkten oluşan sade bir gömlek ya da kazak tercih edebilirsiniz. Mevsimine göre loafer ayakkabılar ya da topuklu botlarla ayrı bir hava katabilirsiniz.

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4. Renkli süveterlere yer verin!

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Colour blocking sadece yaz aylarında uygulanabilen bir stil değil. Hatta tam tersi kış renkleri bu trende uymak için daha fazla alan tanıyor. Son yılların trendi olan colour block süveterler ise tam da bunun için tasarlanmış gibi! Trendyolmilla Süveter'in altına pembe veya yeşil tonlarında bir pantolon ya da midi boy pilili bir etek tercih edebilirsiniz. İçine ister beyaz gömlek giyin isterseniz de beyaz bir tişört! Beyaz ya da renkli bir spor ayakkabı ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. İşte colour blocking kombininiz hazır, şimdi sokağa çıkma zamanı!

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5. Otantik bir çantaya ne dersiniz?

Colour blocking akımına uyan kombinlerde sade renkleri tercih ettiyseniz bu çantaya bir şans verebilirsiniz. Tamamen desensiz ve düz renklerden oluşan etek, kazak, gömlek veya pantolon kombinleri yaptıysanız bu kombine hareket katacak aksesuarlardan faydalanabilirsiniz. Canlı ve farklı desenlerin bir arada olduğu el yapımı otantik çanta ile havalı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Örneğin pembe pilili bir midi etek üzerine giyeceğiniz turuncu bir bluz ile bu çantayı birleştirebilirsiniz. Ayakkabı tercihi ise tamamen size kalmış, ister spor ister loafer kullanın. Her şekilde iddialı bir duruşunuz olacak!

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6. Parçalı elbiseler bu stilin gözdeleri!

Yaz mevsiminde renkli kıyafetler bulmak ve onlara uygun kombinler yapmak çok daha kolay, kabul ediyoruz! Colour blocking modası için iki farklı rengin bir araya geldiği elbiseler en kilit parçalardan. Bu nedenle özellikle yaz aylarında çok renkli ürünlere yönelebilir ve onlarla çeşitli kombinler yapabilirsiniz. Hasır askılardan oluşan, hardal ve taba renklerinin zıtlığını bir araya getiren bu elbiseyi tercih ederek yaz günlerine damga vurabilirsiniz. Üzerine tercih edeceğiniz renkli aksesuarlar ile colour blocking rüzgarları estirebilirsiniz. Ayrıca kemer ve sandaletler ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.

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7. Canlı ve göz alıcı pantolonlar olmazsa olmaz!

Colour blocking stilinde etek veya pantolon gibi büyük parçaları göz alıcı renklerde seçebilirsiniz. Geri kalan detaylar ise tamamen sizin zevk ve stilinize bağlı! Pembe, kırmızı, sarı, turuncu gibi daha sıcak tonları tercih ederek geniş bir renk bloğu oluşturabilirsiniz. Üzerinizde ise seçtiğiniz tona zıt bir şekilde onu tamamlayacak renkler kullanabilirsiniz. Bu akımda turuncu ve kırmızıdan sonra pembe tonları da en çok tercih edilen renkler arasında. Nocturne markasının trend olan slouchy pantolonunu turuncu, sarı, kırmızı bir bluz ya da büstiyer ile kombinleyebilirsiniz.

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8. Tek bir ürünle de yapabilirsiniz!

Stile ayak uydurmak için karmaşık renkleri kullanmaktan çekiniyorsanız multi colour block tarzındaki ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu harika ürünle kendinizi yormadan akıma ayak uydurmanız mümkün. İsterseniz bir jean isterseniz hardal rengi bir pantolon ve beyaz bir büstiyeri bir araya getirerek hırkadaki renk kombinasyonunu tamamlayabilirsiniz. Çok renkli ürünler kullanırken dikkat etmeniz gereken tek şey diğer renkleri daha büyük parçalarda tercih etmek! Oransal olarak bu renk geçişlerini tamamladığınızda sizden daha iyisi olamaz!

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