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  4. Cevdet Yılmaz: Bugün hayata geçirilen esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut bir örneği

Cevdet Yılmaz: Bugün hayata geçirilen esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut bir örneği

01.08.2024 21:03
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "MİT Başkanlığımızın çok taraflı diplomasisi sayesinde Ankara’da bugün hayata geçirilen esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut bir örneği olmuştur" dedi.

Cevdet Yılmaz: Bugün hayata geçirilen esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut bir örneği

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın bugünkü zorlu koşullarında istikrar, barış ve güven ülkesi Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel düzeyde huzurun ve barışın tesis edilebilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyor, diplomatik girişimlerimizle çözüm üreten ülke konumumuzu güçlendiriyoruz. MİT Başkanlığımızın çok taraflı diplomasisi sayesinde Ankara’da bugün hayata geçirilen esir takası, çözüm üreten ülke konumumuzun somut bir örneği olmuştur.

Temmuz ayı içinde ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya, Rusya ve Belarus’u kapsayan diplomatik görüşmelerin neticesinde, bugün bu ülkelerdeki cezaevlerinde olan 26 şahsın takası ülkemizde gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, açıklamasının devamında, Türkiye'nin güven ve istikrar içinde gelişimine liderlik yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunduğunu, etkin koordinasyonu ve titiz çalışması ile böylesi bir neticenin hasıl olmasını sağlayan MİT Başkanı ve ekibini tebrik ettiğini kaydetti.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz esir
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