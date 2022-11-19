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  4. Çevirmeyi görünce sürücü değişikliği yaptılar! Drone kamerasına yakalanınca cezayı yediler

Çevirmeyi görünce sürücü değişikliği yaptılar! Drone kamerasına yakalanınca cezayı yediler

19.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de daha önce ehliyetine el konulan kişi, karşısında polis ekiplerini görünce aracını durdurup yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi. Yapılan olayı drone kamerasından tespit eden polis ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan sürücü ve araç sahibine toplam 7 bin 544 lira ceza kesti.

Çevirmeyi görünce sürücü değişikliği yaptılar! Drone kamerasına yakalanınca cezayı yediler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Sarıyer'de, drone destekli trafik denetimi yapıldı. Bir sürücü, denetim noktasındaki polis ekiplerini görünce aracını yol kenarında durdurarak, yolcu koltuğundaki kadın ile yer değiştirdi. Durumu drone kamerasından tespit eden polisler, aracı denetim noktasında durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücü değişikliği yapılmadan önce aracı kullanan kişinin, sürücü belgesine daha önce el konulduğu ortaya çıktı. Ayrıca sürücünün levhalara uymayarak duraklama yaptığı da tespit edildi.

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7 BİN 544 LİRA CEZA KESİLDİ

Kişiye, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, levhalara uymamaktan 196 lira; araç sahibine ise 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 7 bin 544 lira ceza kesildi.

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Ayrıca ilçe genelinde yapılan denetimlerde, bir kişiye indirme bindirme kuralına uymamaktan 196 lira, bir kişiye kask kullanmamaktan 196 lira, bir kişiye emniyet kemeri takmamaktan 196 lira ve 6 kişiye levhalara uymamaktan toplam bin 176 lira, ceza kesildi. İlçe genelinde yapılan uygulamalarda toplamda 9 bin 112 lira cezai işlem uygulandı.

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(DHA)

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