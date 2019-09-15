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Ceviz ağacından düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

Ceviz ağacından düşen kişi öldü

KASTAMONU(AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yüksek Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan Hasan Kocatürk (58), bastığı dalın kırılması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen112 Acil Servis ekipleri Kocatürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocatürk'ün cenazesi yapılanan incelemenin ardından Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bozkurt ceviz ağacı Hasan Kocatürk

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