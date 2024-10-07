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'Ceviz' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! İş makinesiyle kalabalığa böyle daldı: 20 yaralı!

07.10.2024 14:28
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İstanbul Arnavutköy'de komşular arasında çıkan 'ceviz' tartışması kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddialara göre ağaçtan ceviz toplayan çocuklar bir otomobilin üzerine ceviz düşürdü. Öfkeden deliye dönen araç sahibi ile komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan birisi kalabalığa iş makinesiyle dalarak 20 kişiyi yaraladı. Korkunç görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı!

'Ceviz' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! İş makinesiyle kalabalığa böyle daldı: 20 yaralı!

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, sokakta bulunan ceviz ağacından ceviz toplamaya çalışan çocuklar cevizleri park halindeki otomobilin üzerine düşürdü. Aracının üzerine ceviz düşen komşu sinirlenerek çocuklarla daha sonra aileleriyle tartışmaya başladı.

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TEKME, TOKAT, TAŞ, SOPA VE İŞ MAKİNESİ...

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Taraflardan bir kişi bindiği iş makinasıyla kavgaya dahil oldu. İş makinesini kalabalığın üzerine süren kişi olayla alakası olmayan park halindeki 4 aracın zarar görmesine ve 20 kişinin yaralanmasına neden oldu.

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POLİS KAVGAYI AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı dakikalarca ayıramadı. Tarafların uzun süre ayrılamadığı kavgada olay yerinde ciddi anlamda yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı sayısının toplamda 20 kişi olduğu öğrenildi.

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OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA!

Kavga anı ve iş makinesinin dahil olması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ceviz Arnavutköy iş makinesi
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