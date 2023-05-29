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Ceviz suyunun bilinmeyen yararı! Etkisini görenler gözlerine inanamıyor

29.05.2023 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceviz, şifa kaynağı besin olarak görülüyor. Özellikle beyin sağlığı için büyük öneme sahip olan ceviz, sadece sağlık ve yemek konusunda değil kozmetik alanında da etkili sonuçlar yaratabiliyor. Ceviz suyunun faydalarını duyan kişiler bu basit tarifi denemek istiyor.

Ceviz suyunun bilinmeyen yararı! Etkisini görenler gözlerine inanamıyor

Yaz aylarında açık ayakkabılardan görünen çatlamış topuk görüntüsü hem kadınların hem de erkeklerin ortak problemlerinden. Çatlamış topuğu yumuşatmak için ne sürersem süreyim işe yaramıyor diyorsanız topuklarınızı pamuk gibi yumuşacık yapacak ceviz suyu tarifine göz atabilirsiniz. Ancak ceviz kabuğu suyunun faydaları çatlak topuklarla sınırlı kalmıyor. Saçların gürleşmesi ve parlaması, göz altı morluklarının geçmesi, tırnakların güçlenmesi için de ceviz kabuğu suyunu kullanabilirsiniz.

CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL YAPILIR?

Yeni Proje - 2023-05-29T002226.773

  • Kolayca hazırlanan ceviz kabuğu suyu, tahmin edemeyeceğiniz şifalar sağlayabiliyor. Özellikle ayak topuklarınıza süreceğiniz ceviz kabuğu suyu, topukları yumuşacık yapar.
  • Bir tencere dolusu suyun içine ceviz kabuklarını koyun 30 dakika kaynatın.
  • Daha sonra bu suyu bir kovanın içine döküp ayaklarınızı içine koyun ve 15 dakika bekleyin.
  • Akabinde topuklarınızı suyun içinde sert bir lif ile keseleyip yıkayıp nemlendirin. Haftada 1-2 kere tekrar etmeyi ihmal etmeyin.
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