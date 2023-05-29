Ceviz suyunun bilinmeyen yararı! Etkisini görenler gözlerine inanamıyor

Yaz aylarında açık ayakkabılardan görünen çatlamış topuk görüntüsü hem kadınların hem de erkeklerin ortak problemlerinden. Çatlamış topuğu yumuşatmak için ne sürersem süreyim işe yaramıyor diyorsanız topuklarınızı pamuk gibi yumuşacık yapacak ceviz suyu tarifine göz atabilirsiniz. Ancak ceviz kabuğu suyunun faydaları çatlak topuklarla sınırlı kalmıyor. Saçların gürleşmesi ve parlaması, göz altı morluklarının geçmesi, tırnakların güçlenmesi için de ceviz kabuğu suyunu kullanabilirsiniz.

CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL YAPILIR?