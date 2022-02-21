Ceviz suyunun hiç bilinmeyen faydaları

Ceviz, antioksidan oranı yüksek, kanseri önleyici, bağışıklığı güçlendirici, metabolizmayı iyileştirici, kalp sağlığına iyi gelen bir besindir. Her gün düzenli olarak ceviz tüketen kişinin sağlığı çok daha dirençli ve iyi olacaktır. Ceviz yemek hem hastalıkları iyileştirir hem de fiziksel olarak çok daha sağlıklı cilde, saçlara sahip olmanızı sağlar.

CEVİZ SUYU KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIR

Ceviz suyu kullanımı ise özellikle kilo vermek isteyenler tarafından oldukça kullanılmaktadır. Ceviz suyu tokluk hissi uyandırmaktadır. Yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeyi hızlandırmaktadır.

PROSTAT PROBLEMLERİNİ ÇÖZER

Her besinin faydasını tam olarak görmek için düzenli kullanmak gerekmektedir. Ceviz suyunun da düzenli kullanımında yorgunluk ve halsizlik giderilir. 40 yaş üstü erkeklerin prostat problemlerini çözer. Hamilelik süresince içilen ceviz suyu anneye ve bebeğe pek çok fayda sağlamasının yanı sıra kilo alımını da yavaşlatır. Karaciğeri güçlendirerek sorunlarına iyi gelir. Tiroid ve kolesterol hastalıklarına da olumlu etkileri vardır. Bağırsak problemlerinde son derece etkilidir. Gaz sorunu yaşayanlara etkili çözümler verir. Cilde iyi gelerek daha fazla pürüzsüz ve sıkı olmasını sağlar.

CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Ceviz suyundan daha etkili çözümler almak için sabah aç karnına ve akşam yatmadan içilmelidir. Yaklaşık 10 adet temizlenmiş cevizi 1litre ılık suya atın. 7/8 saat demlendirin. Hazır olan ceviz suyunu sabah ve akşam bir bardak içebilirsiniz.