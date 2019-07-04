Çevre ve şehircilik alanında önemli değişiklikler hayata geçiyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'un getirdiği yenilikler hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

MELTEM ÖZTÜRK- Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanunla, kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar çevre ve şehircilik alanındaki bir dizi önemli değişiklik hayata geçiyor.

30 maddelik değişikliğin birbiriyle iç içe olduğuna işaret eden Akyürek, "Tapu Kanunu'ndan İmar Kanunu'na Medeni Kanun'dan tarım arazileriyle ilgili düzenlemelere kadar bir paket şeklinde Meclisin gündeminde. Bunlar, çözüm bekleyen konuları çözmeyle ilgili yasal değişiklikler. " dedi.

Tapu Kanunu'nda yapılan değişiklikle alıcı ve satıcının aynı anda, aynı yerde bulunma mecburiyetinin ortadan kalktığını ifade eden Akyürek, yurt içinde veya yurt dışında farklı alanlarda bulunan alım ve satım yapacak kişilerin, tapu memurluklarında işlem yapabileceğini bildirdi.

Akyürek, tarım arazilerinin korunmasına yönelik, tarımsal üretime katkı amaçlı maddelerin de teklifte yer aldığına işaret etti. Akyürek, caddeye cephesi olmayan alanlarda sera kurulmasının yolunun da açılacağını kaydetti.

Kanunla, genel güvenlik ve asayiş açısından sorun oluşturan binalarla ilgili hızlı davranılabilmesine, daha kolay yıkılabilmesine, işlem yapılabilmesine imkan tanındığını vurgulayan Akyürek, şu bilgileri verdi:

"Şehir merkezlerinde ya da trafiğin sıkışık olduğu alanlarda yapılaşmamış parseller var. Belki on yıllarca kalabiliyor, buraların otoparka dönüştürülmesi, geçirimli malzemeyle kaplanarak otoparka dönüştürülmesiyle ilgili özel bir madde konuldu. Böylece otopark sorununa çözüm getirici bir düzenleme bu değişiklikle gerçekleştirildi. Bu kanunla otopark sorununu azaltmaya yönelik adımları belediyelerimiz mutlaka atacaktır. Kamu hizmet alanlarının yeteri kadar ayrılabilmesi için okul, sosyal tesis gibi ihtiyaçların daha iyi şekilde giderilebilmesi amacıyla düzenlemede ortaklık payı ve kamu ortaklık payı birleştirilerek yüzde 45'e çıkarıldı.