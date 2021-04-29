Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! | Yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını, 29 Nisan 2021 saat 15:30’da adayların erişimine açtığını duyurdu. Buna göre adaylar; https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sosyal medya hesabı üzerinde 29 Nisan 2021 tarihinde saat 15:30’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtığını paylaştı.
Yapılan açıklamada; “KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
15-21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri tamamlanan KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.” İfadeleri yer aldı.
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