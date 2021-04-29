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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! | Yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

29.04.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM’nin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına yerleştirme sınav sonuçlarının açıklandığı paylaşıldı. 15 – 21 Nisan arasında tercihleri tamamlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı için işlemlerin tamamlandığını belirten ÖSYM, sonuçları 15:30’da adayların erişimine açtı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! | Yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını, 29 Nisan 2021 saat 15:30’da adayların erişimine açtığını duyurdu. Buna göre adaylar; https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecek.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sosyal medya hesabı üzerinde 29 Nisan 2021 tarihinde saat 15:30’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtığını paylaştı.

Yapılan açıklamada; “KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.
15-21 Nisan 2021 tarihleri arasında tercihleri tamamlanan KPSS-2021/5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.” İfadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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