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Çevreciler küresel iklim değişikliği protestoları için sokaklarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek isteyen yüzlerce aktivist dünyanın farklı ülkelerinde gösteriler düzenliyor - Avustralya'nın ardından Hindistan, Hong Kong ve Tayland'da toplantı, yürüyüş ve gösteriler düzenlendi

Küresel ısınmaya ve iklim değişliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler dünyanın farklı ülkelerinde protestolar düzenliyor.

Avustralya'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerin ardından Hindistan, Hong Kong ve Tayland'da da küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla toplantı, yürüyüş ve gösteriler yapıldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Konut ve Kent İşleri Bakanlığı önünde toplanan onlarca öğrenci ve çevreci aktivist, "İklim için harekete geçin!", "Temiz hava solumak istiyoruz!" şeklinde slogan attı.

Hong Kong'da ise ellerinde dövizler taşıyan 50 kişi, liman bölgesinde "Kirliliği durdur!" sloganı eşliğinde yürüdü.

İklim değişikliğinin gelecek nesillerin ciddi şekilde etkileneceğine dikkati çeken yürüyüşün düzenleyicisi Dhanada Mishra, gençlerin yöneticilerden geleceklerini riske atmamalarını talep etmelerinin doğal olduğunu vurguladı.

Tayland'da ise Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, hükümetin 2025'e kadar kömür enerjisini yasaklaması ve 2040'a kadar da fosil yakıtlar yerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklara dönülmesi talebinde bulundu.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için Atlantik Okyanusu'nu yelkenli tekneyle geçen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in çağrısından esinlenen binlerce çevreci bugün, Avustralya'dan ABD'ye kadar çok sayıda ülkede protesto gösterileri düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Hong Kong iklim TAYLAND

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