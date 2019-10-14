HABER

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine havan mermili saldırı düzenlendi.

Ceylanpınar'a havan mermili saldırı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan 4 havan mermisi Ceylanpınar ilçesindeki bazı evlere ve boş alana isabet etti.

Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bu arada, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslar vatandaşlar olası saldırılara karşı uyarıldı.

Öte yandan, Rasulayn kırsalından yükselen çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Kaynak: AA

PARTNER Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin! Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!
Latin Amerika’nın perakende devleri İstanbul’a geliyorLatin Amerika’nın perakende devleri İstanbul’a geliyor
Temizlik için tırmandılarTemizlik için tırmandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar havan mermisi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler ikmal yaparken böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Ayn el Arap'a harekat için hazırlıklar tamamlandı, Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Hazırlıklar tamam yeni hedef için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Durmak yok

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Karkamış'ta eğitime 2 gün ara

Bir ilçede daha okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.