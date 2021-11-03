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Ceza yiyen taksi şoförü: Eğitim almamız gerekiyor

03.11.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te sivil trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde kısa mesafede yolcu almayan, turistlerle pazarlık yapan ve emniyet kemeri takmayan, taksicilere cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı için 144 TL ceza yiyen ve eğitimsizlikten yakınan taksi şoförü Ahmet Coşkun, "Eğitim almamız gerekiyor, taksi sektörünün en büyük eksiği eğitim" dedi.

Ceza yiyen taksi şoförü: Eğitim almamız gerekiyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Fatih Aksaray’da ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Saat 13.00’de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre, ve belgeleri tek kontrol edildi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulanırken 1 taksi sürücüsü yolcu seçtiği gerekçesiyle aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.

"SİVİL TRAFİK EKİPLERİ, TAKSİLERE YOLCU KILIĞINDA BİNDİ"

Denetimde Sivil Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri taksilere yolcu kılığında bindi. Yolcu kılığında binen polis ekipleri taksicilerin pazarlık yapıp yapmadığını kontrol etti. Yapılan denetimleri iyi bulduğunu ifade eden Taksici Mehmet Temizer, “İyi buluyorum daha da sıklaşması lazım. Bu denetimlerin yanı sıra korsanları da denetleseler iyi olur. Sadece ticariler değil bir sürü korsan var. Biz burada yevmiye veriyoruz. 11 bin lira kira veriyoruz. Biz vergi veriyoruz ama millet bedavadan para kazanıyor” dedi.

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"HİÇBİR EKSİĞİM YOK"

Taksimetreyi açtığını söyleyen Sezgin Bölük, "45 - 50 lira para yazar dedim. Taksimetremi de açtım. Ben biliyorum çevirmenin olduğunu. Hiçbir eksiğim yok Allah’a şükür. Hayır bekliyordum. Yatıyordum orada. Genelde zaten Araplar hep böyle kaça gidersin diyorlar. Mesela 50 lira diyorsun 40 liraya gider misin diyorlar. O yüzden hep taksimetremi açıyorum. Garanti olsun diye. Polis çağırdığında en azından gösteriyorsun" şeklinde konuştu.

"TAKSİ SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK EKSİĞİ EĞİTİM"

Kemer takmadığını için ceza yiyen bir taksi sürücüsü Ahmet Coşkun, “ Emniyet kemeri takmamışız, ne yapalım? Başka bir şey olmasın da hizmet yapıyoruz. Biz kurallara uymaya çalışıyoruz ama bunu belediyenin bütün taksicilere eğitim vermesi lazım. Taksi sektörünün en büyük eksiği eğitim eğitim. Bunu büyüklerimiz anlamıyor. Benim görüşüm en büyük eksiğimiz eğitim. Bak ceza yazılıyor. Suçluyuz ceza yiyoruz. Bazı arkadaşların yanlışları yüzünden, bazı belirli yerlerdeki taksiler yüzünden İstanbul’daki tüm taksicilerin adı kirleniyor. O da yanlış bir şey. Benim müşterilerim yabancı. Ters yöne aldım. Hizmet için aldım. Başka bir şey değil” dedi.

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Öte yandan kent genelinde taksilere yönelik denetimlerin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

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