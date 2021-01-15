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Cezaevi personellerinin aşı olma sırası 2021... Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar ne zaman aşı olacak?

15.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Cezaevi personellerinin aşı olma sırası 2021... Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar ne zaman aşı olacak?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelinin aşı olma sırası Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşı sıralaması açıklamasından sonra merak konusu oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan personeller ne zaman aşı olacak araştıran vatandaşlar, aşı önceliğinde ikinci aşamadaki “hizmetin sürdürülmesi için öncelikli meslekler” grubunda altıncı sırada yer aldı. İnfaz kurumu ve gardiyanlar ne zaman aşı olacak?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelleri ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre infaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar altıncı sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki infaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar ne zaman aşı olacak?

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İNFAZ KURUMU ÇALIŞANLARI VE GARDİYANLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

İnfaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar ne zaman aşı olacağına dair net bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yapılan aşı sayacına göre infaz kurumu görevlileri ve gardiyanların aşı olma sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.

CEZAEVİ PERSONELLERİNİN AŞI OLMA SIRASI

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan listede; engelli, yaşlı, sağlık çalışanları, koruma evlerinde kalanlar ve çalışanlarla birlikte 65 yaş üstüne öncelik verildi. Bu süreçte zabıta çalışanların aşı olma sırası da 6. olarak belirlendi. İşte infaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar da yer aldığı aşı olma sırası...

1- Milli Savunma Bakanlığı,

2- İçişleri Bakanlığı,

3- Kritik görevlerdeki kişiler,

4- Zabıta, özel güvenlik,

5- Adalet Bakanlığı,

6- Cezaevleri,

7- Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),

8- Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları,

9- Taşımacılık sektöründe çalışanlar.

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