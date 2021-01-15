Cezaevi personellerinin aşı olma sırası 2021... Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar ne zaman aşı olacak?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelleri ne zaman aşı olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar için Sağlık Bakanlığından açıklama geldi. Sağlık Bakanlığına ait covid19asi.saglik.gov.tr sitesinde paylaşılan listeye göre infaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar altıncı sırada yer aldı. Aşı olacak meslek gruplarının tam listesinin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacak" açıklaması yapıldı. Peki infaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar ne zaman aşı olacak?

İNFAZ KURUMU ÇALIŞANLARI VE GARDİYANLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

İnfaz kurumu görevlileri ve gardiyanlar ne zaman aşı olacağına dair net bir tarih verilmedi. Sağlık Bakanlığının resmi olarak paylaştığı aşı sayacına göre aşılama oldukça hızlı ilerliyor. https://covid19asi.saglik.gov.tr/ linkinde yapılan aşı sayacına göre infaz kurumu görevlileri ve gardiyanların aşı olma sırasının hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor.