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Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu! Tek tek buluşup silahla vurdu

03.02.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi cezaevinde kendisini ziyaret etmeyen arkadaşlarının listesini yaptı. Cezaevinden çıktıktan sonra intikam planını devreye sokan 'Sarı Mehmet' lakaplı Mehmet Buyuran, listedeki 8 kişiyle bulup onları bacağından silahla vurdu. Mahalle büyük korkuya kapılırken, polis her yerde kayıplara karışan Buyuran'ı arıyor.

Cezaevinde liste yaptı, çıkar çıkmaz 'intikam' planını devreye soktu! Tek tek buluşup silahla vurdu

'Sarı Mehmet' lakaplı bir hükümlü, iddiaya göre cezaevinde ziyaretine gitmeyenlerin listesinin tutup dışarı çıkar çıkmaz da peşlerine düştü. Görüşme bahanesiyle onlardan 8'iyle buluşup bacağından vurdu. Listede başka kimler var bilinmiyor. Polis ise her yerde 'Sarı Mehmet'i arıyor.

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CEZAEVİNDE LİSTE YAPTI

Cezaevinden tahliye oldu, ilk iş olarak da kendisini ziyaret etmeyen arkadaşlarının listesini yaptı sonra da o listedeki 8 kişiyi vurdu. Beyoğlu Kulaksız'da oturanlarda şu aralar 'Sarı Mehmet' korkusu var. Cezaevinden 1 ay önce tahliye olan Mehmet Buyuran, bir liste yaptı. İddiaya göre Buyuran, cezaevinde kendisiyle ilgilenmeyen o arkadaşlarını tek tek listeye yazdı ve farklı tarihlerde pusu kurdu. Görüşme bahanesiyle buluştuğu 7 arkadaşını tek tek vurdu ve kayıplara karıştı. Dün yine ortaya çıktı. Hedefinde 8'inci arkadaşı vardı. Bir süre arkadaşını takip eden Buyuran, sokak ortasında bacağından vurdu ve yeniden bir kez daha kayıplara karıştı. Silahla vurulan adam ise yaralı bir şekilde olay yerinden ayrıldı.

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MAHALLELİDE 'SARI MEHMET' KORKUSU

Kanal D Haber'in haberine göre 'Sarı Mehmet' lakaplı bir Mehmet Buyuran'ın nereden çıkacağı ve kimi vuracağı belli değil. O yüzden yakın çevresi büyük korku yaşıyor. Mahalle büyük korkuya kapılırken, polisin bir an önce 'Sarı Mehmet'i yakalamasını istiyorlar.


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cezaevi İstanbul

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