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Cezaevinde tutuklu bulunan trans bireyin göğüs büyültme ameliyatını devlet karşılayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

Yaklaşık 17 yıldır cezaevinde bulunan ve daha önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan trans mahkumun diğer kadın mahkumlar tarafından dışlandığını belirtmesi ve ruh sağlığının bozulduğunu söylemesi üzerine göğüs büyütme ameliyatı için izin çıktı. Şu anda Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve ismi açıklanmayan trans bireyin ameliyat masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Cezaevinde tutuklu bulunan trans bireyin göğüs büyültme ameliyatını devlet karşılayacak

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, ismi açıklanmayan trans birey kaldığı kadın cezaevinde diğer kadın tutuklular tarafından dışlandığını ifade ederek göğüs büyüme ameliyatı olmak için başvuru yaptı. Ruh sağlığının da bozulduğunu ifade eden trans bireyin başvurusunun ardından muayene süreci başlatıldı.

"RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN GEREKLİ"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda söz konusu ameliyatın estetik amaçlı olmadığı, kişinin beden ve ruh sağlığı açısından bir gereklilik olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden (CİSST) Hilal Başak Demirbaş, konuyla ilgili Habertürk'e konuştu. Demirbaş, "Elimizdeki verilere bakacak olursak bu durum meme büyütme ameliyatının devlet tarafından karşılanacağı ilk örnek" dedi. Demirbaş, bundan sonraki süreçte başka trans bireylerin de bu tür başvurular yapabileceğini söyledi. Trans bireyin ameliyat tarihi henüz belirlenmedi. Ameliyatın önümüzdeki süreçte yapılması bekleniyor.

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