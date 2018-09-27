Cezaevinde tutuklu bulunan trans bireyin göğüs büyültme ameliyatını devlet karşılayacak

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, ismi açıklanmayan trans birey kaldığı kadın cezaevinde diğer kadın tutuklular tarafından dışlandığını ifade ederek göğüs büyüme ameliyatı olmak için başvuru yaptı. Ruh sağlığının da bozulduğunu ifade eden trans bireyin başvurusunun ardından muayene süreci başlatıldı.
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda söz konusu ameliyatın estetik amaçlı olmadığı, kişinin beden ve ruh sağlığı açısından bir gereklilik olduğu belirtildi.
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden (CİSST) Hilal Başak Demirbaş, konuyla ilgili Habertürk'e konuştu. Demirbaş, "Elimizdeki verilere bakacak olursak bu durum meme büyütme ameliyatının devlet tarafından karşılanacağı ilk örnek" dedi. Demirbaş, bundan sonraki süreçte başka trans bireylerin de bu tür başvurular yapabileceğini söyledi. Trans bireyin ameliyat tarihi henüz belirlenmedi. Ameliyatın önümüzdeki süreçte yapılması bekleniyor.
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