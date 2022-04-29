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  4. Cezaevinden kaçtı, 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaştı! Polisin dikkatiyle yakalandı

Cezaevinden kaçtı, 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaştı! Polisin dikkatiyle yakalandı

29.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezaevinden kaçtıktan sonra sırra kadem basan firari, 10 yıl sonra İstanbul Havalimanında yakalandı. O günden beri sahte kimlikle dolaşan Şevki Berber'in yurt dışına kaçma planı olduğu öğrenildi.

Cezaevinden kaçtı, 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaştı! Polisin dikkatiyle yakalandı

kaçan ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaşan Şevki Berber, yurt dışına gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri yolculara yönelik yapılan GBT kontrolü sırasında, yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takibe aldı.

KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

Pasaport kontrol noktasına gelen yolcuyu durduran polis, GBT kontrolü için kimlik istedi. Yolcunun verdiği Murat Berber ismine düzenlenmiş kimliğinin sahte olduğu tespit edildi.

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PARMAK İZİYLE ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine ekipler yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü. Burada yapılan kontrollerde şüphelinin gerçek kimliğinin Şevki Berber olduğu ve Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Şevki Berber ifadesinde 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığını ve bu zaman zarfında havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söyledi. Şevki Berber mahkemeye sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

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Trabzon
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