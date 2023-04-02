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Cezaevinden yeni çıkmıştı... Eşini rahatsız eden kişiyle sokak ortasında çatıştı! O anlar kamerada

02.04.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa’da dehşete düşüren bir silahlı çatışma olayı yaşandı. Cezaevinden yeni çıkan Musa K. ile dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddia edilen Kadri Batuhan B. sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, olayda Musa K. ile ATM’den para çeken bir öğretmen yaralandı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Musa K., içeride tutukluyken dini nikahlı eşini rahatsız eden Kadri Batuhan B. ile tartıştı. Küfürleşmelerin üzerine çıkan kavgada silahını çeken Kadri Batuhan B., Musa K.’yı ateş açıp karnından yaralandı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, yaralanan Musa K. silahla ateş açarak karşılık verirken, Kadri Batuhan B.’nin yanındaki Mehmet Ö.’nün de ateş açması sonucu o esnada ATM’den para çeken öğretmen Abidin D. ayağından vuruldu. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olayın ardından saldırganlar kaçarken, yaralı karnından yaralanan Musa K. ve ayağından yaralanan Abidin D. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI

Öte yandan yaşanan olayla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, saldırganların kimliklerini kısa sürede belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Küçük Piyale Mahallesi’nde bir evde olabilecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerini içerideki Mehmet Ö.’yü kıskıvrak yakaladı. Şahsın üstünde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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SALDIRGAN TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mehmet Ö. emniyete götürülerek ifadesi alındı. Burada “kasten öldürmeye teşebbüs”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlemleri yapılan Mehmet Ö., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan Kadir Batuhan B.’nin ise her yerde arandığı bilgisine ulaşıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı çatışma

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