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  4. Cezaevinden yönetmişler! Organize suç çetesine operasyon, cephanelik ele geçirildi

Cezaevinden yönetmişler! Organize suç çetesine operasyon, cephanelik ele geçirildi

04.06.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da cezaevinde olan çete liderince yönetilen organize suç örgütüne yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi. 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda cephanelik ele geçirildi.

Cezaevinden yönetmişler! Organize suç çetesine operasyon, cephanelik ele geçirildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerine karşı operasyon başlatıldı.

Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurmak yönetmek, kurulan örgüte üye olmak ve örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek, yağma, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanuna muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlediği tespit edilen liderliğini ceza evinde tutuklu olan E. K. isimli şahsın, yöneticiliğini ise Ş. K. ve R.Ç. isimli şahısların yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde 1 Haziranda 24 adrese eş zamanlı olarak özel harekat kuvvetleriyle helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 3 adet pompalı av tüfeği, 16 adet değişik çap ve özelliklerde tabanca, 8 adet şarjör, 272 adet değişik çap ve özellikte fişek, 39 adet tüfek kartuşu, 620,94 gram eroin maddesi, 201,52 gram metamfetamin maddesi, 1,01 gram esrar maddesi ile 1 adet uyuşturucu madde içmek amacıyla kullanılan PİPE olarak tabir edilen cam tüp ele geçirildi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 2’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 11’i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, 5 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Gözaltı Diyarbakır

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