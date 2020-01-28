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Cezayir 36 vatandaşını Çin'de koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye edecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

Cezayir 36 vatandaşını Çin'de koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye edecek

CEZAYİR (AA) - Cezayir, Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde bulunan 36 vatandaşının, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle tahliye edilmesine karar verdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un ilgili kurumlara karantinaya alınan Vuhan şehrindeki Cezayirlilerin tahliye edilmesi için gereken önlemleri almaları talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada, Vuhan şehrinde çoğu öğrenci 36 Cezayir vatandaşının bulunduğu aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 106, virüsten etkilenenlerin sayısının ise 4 bin 515 olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir koronavirüs

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