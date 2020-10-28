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  4. Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne Türkiye'den sert tepki

Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne Türkiye'den sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 01:20 | Son Güncelleme

Fransız Charlie Hebdo Dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça saldırıda bulundu. Dergiye sosyal medyada tepki yağdı. Dergiye bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın açıklamasında, "Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Charlie Hebdo'nun çirkin karikatürüne Türkiye'den sert tepki

Kalın, Twitter hesabıdan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir."

İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret eden İbrahim Kalın, "sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye" davet etti.

ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

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