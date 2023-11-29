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ChatGPT'den büyük başarı: "Sonucun bu kadar net olması beni şaşırttı"

29.11.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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Yapay zeka denildiğinde akla OpenAI'ın yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT geliyor. Bir araştırma ise ChatGPT'nin bir konuda öğrencilerden daha iyi olduğunu gösterdi. Araştırma, yapay zeka tabanlı sohbet robotunun öğrencilerden daha iyi makaleler yazdığını ortaya koydu.

ChatGPT'den büyük başarı: "Sonucun bu kadar net olması beni şaşırttı"

Yapay zeka kuşkusuz hayatımızın bir parçası haline geldi. ChatGPT'nin yükselişiyle artık popüler bir kelime olan yapay zekada her gün yeni bir gelişme yaşanmaya da devam ediyor. Nitekim son olarak bir araştırmada yaşanan yeni gelişmelere bir yenisini daha ekliyor.

CHATGPT'NİN YAZDIKLARI, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN YAZILAN MAKALELERLE KARŞILAŞTIRILDI

Scientific Reports'ta yayınlanan bir çalışmada, Passau Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, makine tarafından oluşturulan içeriğin kalitesini ortaokul öğrencileri tarafından yazılan makalelerle karşılaştırdı. Sonuç olarak yapay zeka tabanlı sohbet robotu, özellikle dil hakimiyeti söz konusu olduğunda, tüm kriterlerde daha iyi performans gösterdi.

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Yapılan çalışma, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin okul sisteminde ne ölçüde bir devrim yaratabileceğini göstermeyi başardı.

"SONUCUN BU KADAR NET OLMASI BENİ ŞAŞIRTTI"

Passau Üniversitesi'nde Profesör Steffen Herbold, "Sonucun bu kadar net olması beni şaşırttı. Her iki Open AI chatbot versiyonu da öğrencilerden daha yüksek puan aldı; GPT-3 orta sıralarda yer alırken GPT-4 en iyi puanı elde etti. Bu da okulların bu yeni araçları görmezden gelmemesi gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
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