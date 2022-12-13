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ChatGPT kimin? OpenAI ChatGPT yapay zeka botu kim tarafından geliştirildi, sahibi kim?

12.12.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknolojik gelişmeleri kaçırmayan kişilerin odak noktasında bulunan ChatGPT, bir yapay zekâ ve sohbet robotu olarak nitelendirilebilir. OpenAI tarafından oluşturulduğu bilinen ChatGPT, Google'a alternatif olarak gösterilen yazılımlar arasına girmiştir. Birçok bağışçısı olduğu görülen OpenAI, 2015'te kurulan ve günümüzde de yapay zeka araştırmaları ile çalışmalarının hayata geçirildiği bir şirkettir. Peki, ChatGPT ve OpenAI kimin?

ChatGPT kimin? OpenAI ChatGPT yapay zeka botu kim tarafından geliştirildi, sahibi kim?

Bir yapay zekâ botu ya da sohbet robotu olarak tanımlanabilen ChatGPT birçok teknoloji ve bilim meraklısının gündeminde yerini çoktan aldı. ChatGPT'nin nasıl oluşturulduğu ve OpenAI şirketinin kime ait olduğu gibi konular sıklıkla sorgulanıyor. OpenAI, San Francisco temelli bir yapay zekâ araştırma kuruluşudur. Günümüzde de pek çok bağışçısı olan OpenAI, temelde genel yapay zekâ araştırmalarının yürütülmesi ve olası risklerin önlenmesi amacıyla kurulmuştur.

ChatGPT nedir?

ChatGPT, insan benzeri mantıklı ve birbiriyle bağlantılı metinlerin üretilmesi hedefiyle oluşturulan ve derin öğrenmeyi kullanan dil modeli olan GPT-3.5 temelli sohbet robotu olarak tanımlanabilir. ChapGPT neredeyse her bir olguyu bilen ve kişisel bir öğretmen gibi sayısız soruyu doğal yanıtlarla cevaplandıran bir araçtır. Bu nedenle ChapGPT Google'a ve Google Search'e alternatif olarak gösterildiği söylenebilen bir sohbet robotudur. Temelde sohbet robotu olarak tanıtılsa da ChatGPT sohbet etmenin dışında sorulan soruların neredeyse hepsine mantıklı cevaplar verebilir. Matematiksel soruları çözmek, kodlama diline hâkim olması ya da içerik üretmek gibi pek çok fonksiyonu da gerçekleştirebilir.

ChatGPT kimin?

ChatGPT, OpenAI'nin sahibi olduğu bir yazılımdır. ChatGPT'nin OpenAI tarafından oluşturulan bir yapay zekâ robotudur. ChatGPT'nin kurucu şirketi olan OpenAI' San Francisco merkezli bir araştırma merkezdir.

Birçok kişi ChatGPT'nin kurucu şirketi konusunda OpenAI ile OpenAL şirketleri sıklıkla karıştırılır. OpenAI, ChatGPT'nin geliştiricisidir. Bunun yanı sıra OpenAL ise farklı işletim sistemlerinde çalışan ses uygulama arayüzüdür.

OpenAI'yi kim kurdu?

ChatGPT yazılımını nedeniyle sıklıkla araştırılan OpenAI, bir yapay zekâ araştırma şirketidir. Bu şirketin temel amacı insanlığa fayda sağlayacak yöndeki yapay zekâ araştırmalarının yürütülmesi ve geliştirilmesidir. 2015 senesinin sonunda kurulduğu bilinen San Francisco merkezli OpenAI, Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulmuştur.

Musk ve Altman, serbest işbirliği yapmayı ve yapay zekâdan kaynaklı varoluşsal risk endişelerini gidermeyi hedefleyerek bu şirketi kurduklarını belirtmiştir. Dolayısıyla Openai'nin sahibi temelde Elon Musk ve Sam Altman'dır. Günümüzde ise bu kuruluşun bağışçıları arasında Peter Thiel gibi isimlerin de yer alır.

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