ChatGPT'ye rakip geldi... Adı: GigaChat! Dikkat çeken 'davetiye' detayı

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yapay zeka alanındaki küresel rekabete katıldığı belirtildi.

CHATGPT'YE RAKİP YAPAY ZEKA PLATFORMU BAŞLATTI

GigaChat adlı bir yapay zeka sohbet robotunun çalışmaya başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, platformun başlangıçta sadece özel davetiye aracılığıyla kullanılabileceği kaydedildi.

Platformun sohbet edebildiği, kod yazabildiği ve resimler yaratabildiği bildirilen açıklamada, GigaChat'in uluslararası rakiplerinin aksine Rusça olarak daha "akıllıca" iletişim kurabildiği belirtildi.

Sberbank, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda özellikle teknoloji alanına yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. (AA)

