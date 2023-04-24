HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ChatGPT'ye rakip geldi... Adı: GigaChat! Dikkat çeken 'davetiye' detayı

ChatGPT'ye rakip geldi... Adı: GigaChat! Dikkat çeken 'davetiye' detayı

24.04.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip GigaChat adlı bir platform başlattığını duyurdu. Platformun başlangıçta sadece özel davetiye aracılığıyla kullanılabileceği kaydedildi.

ChatGPT'ye rakip geldi... Adı: GigaChat! Dikkat çeken 'davetiye' detayı

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yapay zeka alanındaki küresel rekabete katıldığı belirtildi.

CHATGPT'YE RAKİP YAPAY ZEKA PLATFORMU BAŞLATTI

GigaChat adlı bir yapay zeka sohbet robotunun çalışmaya başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, platformun başlangıçta sadece özel davetiye aracılığıyla kullanılabileceği kaydedildi.

gpt

Platformun sohbet edebildiği, kod yazabildiği ve resimler yaratabildiği bildirilen açıklamada, GigaChat'in uluslararası rakiplerinin aksine Rusça olarak daha "akıllıca" iletişim kurabildiği belirtildi.

Sberbank, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda özellikle teknoloji alanına yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafaları karıştırdı! Önce aldı, sonra geri verdiKafaları karıştırdı! Önce aldı, sonra geri verdi
Mersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybettiMersin'de facia! Üçüz kardeşlerden ikisi hayatını kaybetti
Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler! 'Bay Kemal demeyelim...'Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler! 'Bay Kemal demeyelim...'
Anahtar Kelimeler:
sberbank

En Çok Okunan Haberler

Esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor

Esnaflara müjde: Vergi ve ÖTV muafiyetinde kapsam genişliyor

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan, İnce ve Oğan...

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!

Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket!

Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'staj mağdurları' mesajı!

Genç kızdan sokak ortasında ilginç hareketler! O anlar kamerada

Genç kızdan sokak ortasında ilginç hareketler! O anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Makineye eli sıkıştıran işçi ölümden böyle döndü

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Tommy Hilfiger'dan Camper'a moda dünyasının dev markalarında %60'a varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.