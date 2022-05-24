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Chelsea'nin satışı: Premier Lig, Todd Boehly konsorsiyumunun 4.25 milyar poundluk teklifini onayladı

24.05.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz futbol takımı Chelsea'nın satışı ile ilgili olarak verilen 4.25 milyar poundluk teklif onay sürecini tamamladı.

Chelsea'nin satışı: Premier Lig, Todd Boehly konsorsiyumunun 4.25 milyar poundluk teklifini onayladı

İngiliz futbol takımı Chelsea'nın satışı ile ilgili olarak verilen 4.25 milyar poundluk teklif onay sürecini tamamladı.

Teklif, Amerikan Los Angeles Dodgers beyzbol takımının sahipleri arasında olan Todd Boehly'nin liderliğindeki konsorsiyum tarafından verildi.

Premier Lig yetkilileri, konsorsiyumun "sahiplik ve yöneticilik" testini geçtiğini açıkladı.

Chelsea, Futbol Kulübü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen eski sahibi Rus oligark Roman Abramoviç'e yaptırım uygulanmadan önce satılığa çıkarılmıştı.

Satışın tamamlanması için İngiltere futbol otoritesinin ve İngiliz hükümetinin de onayı gerekiyor.

Amerikalı yatırımcı ve iş insanı Boehly, Forbes dergisine göre net varlığını 4,5 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Boehly, Dodgers'ın yanı sıra ABD kadın basketbol takımı Los Angeles Sparks ve meşhur NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın da sahipleri arasında.

BBC'ye satış süreci ile ilgili konuşan bir kaynak, "Gerekli lisansın verilmesi konusunda herkes mutabık olacaktır" dedi.

İş insanları ve gruplar kulübe teklif vermiş ancak Chelsea kulübü Boehly'nin başını çektiği konsorsiyumu seçmişti.

Konsorsiyumun başında Boehly var ancak hisselerinin çoğunluğunun, Kaliforniya'dan bir kredi ve sermaye yönetimi şirketi Clearlake Capital'de olması planlanıyor. Diğer yatırımcılar arasında ABD'li milyarder ve Los Angeles Dodgers'ın diğer sahiplerinden Mark Walter ile İsviçreli milyarder Hansjoerg Wyss de var.

Konsorsiyum, Premier Lig'de yer alan kulübe 1,75 milyar pound yatırım yapacağını, bu yatırımın kulübün stadyumu olan Stamford Bridge'i, eğitim akademisini, kadın futbol takımını ve kadın takımının stadyumu olan Kingsmeadow'u da kapsayacağını; Chelsea Vakfı'na da yardımların devam edeceklerini açıkladı.

Chelsea satışında kritik noktalar:

24 Şubat: Rusya Ukrayna'yı işgal etti

26 Şubat: Roman Abramovich kulüp yönetimini vakfa devretti

2 Mart: Abramovich kulübü satma planında olduğunu açıkladı

10 Mart: Abramovich yaptırım kapsamına alındı

5 Mayıs: Abramovich, Chelsea'ye verdiği 1.5 milyar pound krediyi geri istediğini reddetti

7 Mayıs: Todd Boehly, kulübe 4.25 milyar poundluk vermeyi kabul etti

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