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  4. CHP 35 yıl sonra kazanmıştı! İtiraz kabul edildi, yeniden seçim yapılacak

CHP 35 yıl sonra kazanmıştı! İtiraz kabul edildi, yeniden seçim yapılacak

03.04.2024 22:40
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Yerel seçim maratonu sona ererken birçok yerde itirazlar yapıldı. Bunlardan biri de CHP'nin 35 yıl sonra kazandığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesiydi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı mühürsüz torba teslimi nedeniyle seçimleri iptal edip, 2 Haziran 2024 Pazar günü seçimin tekrarlanmasına karar verdi.

CHP 35 yıl sonra kazanmıştı! İtiraz kabul edildi, yeniden seçim yapılacak

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline karar verdi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesini kararlaştırdı.

MHP'Lİ İSİMDEN AÇIKLAMA

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, itirazları sonucunda, İlçe Seçim Kurulunun, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 1 ret oyuna karşı, 6 kabul oyu ile karar verdiğini belirtti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın adayı Menduh Uzunluoğlu ise herkesin büyük bir heyecanla katıldığı yerel seçim sürecinde beklenmedik gelişmelerle dolu bir dönemin geride bırakıldığını kaydetti.

Pınarbaşı'nın geleceğini şekillendirecek bu önemli karar anında, ortaya çıkan usulsüzlüğün tespit edildiğini dile getiren Uzunluoğlu, "Bunların sonucunda alınan yeniden seçim kararı, demokratik değerlerimizi ve birlikte yaşama arzumuzu sınamıştır. Ancak unutmayalım ki her zorluk, aynı zamanda yeni bir başlangıcın kapısını aralar. 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen seçimler, Pınarbaşı için birlik, beraberlik ve ortak karar verme ruhumuzu yeniden pekiştirme fırsatı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

31 MART'TAKİ SONUÇLAR

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

Kaynak: AA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Kayseri Pınarbaşı CHP MHP Seçim 2024
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