HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP binası çevresinde havaya ateş eden şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı!

CHP binası çevresinde havaya ateş eden şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı!

17.04.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinde, "Nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim." dediği öğrenildi.

CHP binası çevresinde havaya ateş eden şüphelinin savcılık ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul'daki CHP İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açan ve yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Emre D.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden 6 Nisan tarihinde silah sesleri yükselmiş, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9mm çapında 2 adet kovan bulunduğu öğrenilmişti.

EYLEMİNİN CHP İL BİNASINA YÖNELİK OLMADIĞI BELİRTİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü sağ ön yolcu koltuğunda oturan şüpheli Emre D.'nin sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı ve farklı hesaplardan yapılan olumsuz yorumlar üzerine sinirlenerek rastgele havaya doğru ateş etmeye başladığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde, aracın tesadüfen CHP İl binasının önünden ilerlediği, şüpheli Emre D.'nin havaya ateş etme eyleminin ise daha öncesinden başladığı ve eyleminin CHP il binasına yönelik olmadığı belirtilmişti.

'CHP binasına saldırı' iddiasında yeni gelişme! 'CHP binasına saldırı' iddiasında yeni gelişme!

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olaya ilişkin silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Olay sırasında araç içerisinde bulunmadığı belirlenen A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler F.E.E., A.P. ve B.Ö. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Ayrıca, ateş etme eylemini gerçekleştiren ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan firari şüpheli Emre D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

"HERHANGİ BİR KİŞİYE, KURUMA VEYA KURULUŞA KARŞI HERHANGİ BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRMEDİM"

İfade vermek üzere savcılığa götürülen şüpheli Emre D.'nin ifadesi de ortaya çıktı.

Şüphelinin ifadesinde, "Olaydan yaklaşık 1 hafta önce aileme ait iş yerinin önünde dururken kimliği belirsiz kişiler yanıma gelerek 4-5 el ateş ettiler. Olaydan sonra 4 gün hastanede kaldım. Bu olaydan sonra arkadaşlarımla gezerken beni vuran şahıslara göz dağı verebilmek için sosyal medyadan canlı yayın açtım. Yayına katılan sahte hesaplar ağır küfürler etmeye başladı, gururuma yediremedim. Hastaneden çıktıktan sonra üzerimde silah taşıyordum. Canlı yayındaki küfürlere sinirlendim, araç hareket halindeyken ön cam koltuğun camını açarak havaya 2-3 el ateş ettim. Ateş ettiğim esnada nereden geçtiğimizi dahi bilmiyordum. Ne CHP binasından ne de çevredeki diğer binalardan haberdar değilim. Herhangi bir kişiye, kuruma veya kuruluşa karşı herhangi bir eylem gerçekleştirmedim." dediği öğrenildi.

CHP binası yakınında ateş etmişlerdi! Yakalandılar CHP binası yakınında ateş etmişlerdi! Yakalandılar

TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheli Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü! 3 gözaltıKaçak kazı yapan definecilere suçüstü! 3 gözaltı
Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektirBirkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir
Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ettiAkşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa etti
Anahtar Kelimeler:
Şüpheli CHP

En Çok Okunan Haberler

Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu

Toplu iş sözleşmesinde hükümetin teklifi belli oldu

Feci kaza! AK Partili aday seçim gezisini yarıda kesip müdahale etti

Feci kaza! AK Partili aday seçim gezisini yarıda kesip müdahale etti

Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu "Bunu ilk kez burada söylüyorum...'

Ünlü anketçinin çıkışı gündem oldu "Bunu ilk kez burada söylüyorum...'

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

Oğuzhan Koç şaşkın! Para konusunda...

AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...

AK Partili İnan, broşür dağıtırken TİP'lilerle karşılaştı...

Erdoğan 'soğan' tartışmasına böyle dahil oldu!

Erdoğan 'soğan' tartışmasına böyle dahil oldu!

İlginizi Çekebilir

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.