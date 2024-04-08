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  4. CHP birinci parti çıkmıştı, seçim iptal edildi! O ilçeye kayyum atandı

CHP birinci parti çıkmıştı, seçim iptal edildi! O ilçeye kayyum atandı

08.04.2024 14:44
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31 Mart seçimlerinin yankıları birçok bölgede devam ediyor. Seçim akşamından bu yana en çok konuşulan yerlerden biri de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi oldu. CHP'nin ilk sırada çıktığı ilçede MHP'nin itirazıyla seçimler iptal edildi. YSK 2 Haziran'da Pınarbaşılıların bir kez daha sandık başına gitmesine karar verdi. Yeni başkan belli olana kadar da Vali Yardımcısı Ömer Tekeş kayyum olarak atandı.

CHP birinci parti çıkmıştı, seçim iptal edildi! O ilçeye kayyum atandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Karar sonrası Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atandı.

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SEÇİMLER YENİLENECEK

Pınarbaşı ilçesinde CHP'li aday Deniz Yağan, 5 bin 82 oy, MHP'li aday Menduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy aldı. Resmi olmayan sonuçların ardından MHP, 'mühürsüz pusula' gerekçesiyle seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurul, 6 evet, 1 ret oyu ile seçimin yenilenmesine karar verdi. CHP'nin itirazları sonrası YSK, Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenileneceğini açıkladı. Kararın ardından Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı.

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2 HAZİRAN'A KADAR...

Konuya ilişkin Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde ilimiz Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 02 Haziran 2024 tarihinde yenilenmesine karar verilmiştir. Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği tarih olan 02 Haziran 2024 tarihine kadar Valilik makamının oluru ile, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)

kay1Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Pınarbaşı
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