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CHP cumhurbaşkanı adayı olarak kimi gösterecek? "Kılıçdaroğlu iki isimle temas halinde" iddiası

30.07.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için herkesi şaşırtacak bir planı olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun siyaset üstü iki isimle temas halinde olduğu iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi.

CHP cumhurbaşkanı adayı olarak kimi gösterecek? "Kılıçdaroğlu iki isimle temas halinde" iddiası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için iki isimle temas halinde olduğu iddiası gündem yarattı.

İKİ İSİMLE TEMAS HALİNDE

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP liderinin Milllet İttifakı'nın da kabul edeceği siyaset üstü iki isimle temas halinde olduğunu iddia etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DEĞİL

Gazeteci Selvi, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıklarını düşünmediğini; bu isimlerin bir dönem daha belediye başkanı olarak hizmet etmesini istediğini yazdı.

KENDİ ADAYLIĞI B PLANDA

CHP liderinin kendi adaylığını ise A planı olarak değil de B planı olarak tuttuğunu belirtti.

Söz konusu iddialar Ankara kulislerini hareketlendirirken, CHP liderinin temas halinde olduğu iki isim merak konusu oldu.

Ortada henüz netleşen bir durum olmadığının altını çizen Selvi, "nabız yoklanıyor" diye yazdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum" demişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise "zamansız bir açıklama" diyerek bu sözlere tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıtKılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu, "Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu" ifadelerini kullanmıştı.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

aksener

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP’nin Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken sözlerAkşener'den Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin dikkat çeken sözler


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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP
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