CHP'de '23 Haziran' stratejisi! Partililere o talimat verildi

CHP, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinin hazırlıklarına başladı. Seçim stratejisi tam olarak netleşmeyen CHP'de, kampanya detaylarını Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülük ettiği ekibin belirleyeceği aktarılıyor.

"HAKLILIĞIMIZI TÜM KESİMLERE ANLATIN" TALİMATI



İstanbul seçiminde kampanya sloganının "Her şey çok güzel olacak" olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Örgütlere "haklılığımızı tüm kesimlere anlatın" talimatı veren CHP'de, birleştirici bir dil kullanılmasına özen gösterilecek. Partililerden, Ekrem İmamoğlu'nun kısa süreli kaldığı belediye başkanlığı görevinde aldığı kararların da halka anlatılması istenecek. Parti, "Ekrem İmamoğlu CHP'nin değil 16 milyon İstanbullunun adayı" söylemini de kampanyada kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdilik çalışmalarına Ankara'da devam etmesi ancak haziran ayından itibaren yoğunluğu İstanbul'a ayırması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim döneminde olduğu gibi yine miting şeklinde program yapmayacağı, mahalle toplantıları ile sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak toplantılarda konuşması öngörülüyor.