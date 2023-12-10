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CHP'de belediye başkan adayları nasıl belirlenecek? 'Ön seçim' iddiası gündeme geldi

10.12.2023 11:45 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimler için belediye başkan adaylarını belirlemek için çalışmalarını yoğunlaştıran CHP'de 'ön seçim' iddiası gündeme geldi. Çok sayıda adayın olduğu seçim bölgelerinde örgüt denetiminde ön seçim yapılmasının parti yönetimince gündeme geldiği belirtilirken, Parti Meclisi onaylarsa bir ön seçim de belediye meclis üyesi adayları için yapılacak.

CHP'de belediye başkan adayları nasıl belirlenecek? 'Ön seçim' iddiası gündeme geldi

Türkiye Mart ayında yapılacak yerel seçimlere doğru hızla yaklaşırken, aday belirleme çalışmaları da hızlandı. Partiler belediye başkan adaylarını belirlemek için yoğun mesaisini sürdürürken, gözler bir taraftan da muhalefet cephesine çevrilmiş durumda.

İYİ Parti'nin ve HDP'nin 81 ilde kendi adayını çıkartma kararı almasının ardından gözler CHP'ye çevrildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere elinde olduğu belediyeleri yeniden kazanmak isteyen ve yeni illeri kendine hedef olarak koyan CHP, 'doğru adayı' belirleme çabası içinde.

CHP'DE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI NASIL BELİRLENECEK?

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; CHP belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çok sayıda adayın olduğu seçim bölgelerinde örgüt denetiminde ön seçim yapacak.

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MECLİS ÜYELİKLERİNE ADAYLIK İÇİN DE ÖNSEÇİM PLANLANIYOR

Aynı yöntemin Belediye Meclis Üyeliği adayları için de yapılması benimsendi.

Parti yöneticileri önümüzdeki hafta toplanması beklenen Parti Meclisi’ne tüm Türkiye’de Meclis üyelerinin fermuar yöntemi ile örgüt denetiminde ön seçimle belirlenmesi önerisini götüreceklerini anlattı.

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Parti Meclisi onaylarsa bir ön seçim de belediye meclis üyesi adayları için yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim CHP
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