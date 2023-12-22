CHP'de Beyoğlu için sürpriz isim! Can Selçuki de aday adayı oldu...

Mart ayında yapılacak yerel seçimler için aday belirleme sürecine giren CHP'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. 5 Aralık'ta adaylık başvurularının tamamlandığı partide bazı yerlerde adaylar ilan edilirken, bazı yerlerde de ön seçim yapılması kararlaştırıldı.

14 Aralık'ta 4'ü büyükşehir olmak üzere, 220'den fazla seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP'de; 3'ü büyükşehir 9 il dahil 126 seçim çevresinde belediye başkan adayları da dün açıklandı.

CAN SELÇUKİ ADAY ADAYI OLDU

Aday belirleme sürecinin devam ettiği partide İstanbul Beyoğlu ilçesi için adaylık başvurusu yapanlardan Can Selçuki'nin ismi ise dikkat çekti.

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada aday adaylığı başvurusunu yaptığını duyurdu.

Selçuki, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Kendimi bildim bileli siyasete ilgim oldu. Üniversite yıllarında CHP Gençlik Kolları’nda yöneticilik dahil birçok görevde bulundum. Hem Dünya Bankası’nda ekonomist olarak görev yaparken, hem de kendi kurduğum araştırma şirketimi yönetirken bu düstur ile çalışmaya, kendimi geliştirmeye gayret ettim.

Artık bu gayreti yaşadığım, çalıştığım, oğlumu büyüttüğüm Beyoğlu için göstermek istiyorum. Bu nedenle CHP Beyoğlu Belediye Başkan adaylığı için başvurumu yaptım.

Daha yaşanabilir, daha güvenli, daha huzurlu bir Beyoğlu için çok

iyi hazırlandım, çok çalıştım. Önümüzdeki günlerde, Beyoğlu için yaptığımız araştırmalarla şekillenen projeleri sizlerle paylaşacağım.

Ortak bir gelecek için, umudu yeniden yeşertmek için, Beyoğlu için yola çıkıyorum!"







