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CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

SEÇİM HABERLERİ  | 29.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçime yönelik yürütülen işbirliği sürecinde, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile görüşmeleri yürüten Bülent Tezcan'ı görevden geri çekti. Tezcan'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yı görevlendirdi.

CHP'de Bülent Tezcan ittifak görüşmelerinden alındı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti ile işbiliği görüşmelerini yürüten Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı görevden aldığı öğrenildi. CHP liderinin görüşmeleri Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın yürütmesine karar verdiği belirtildi.

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Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, İYİ Parti cephesinden de bu yönde bir talebin geldiği ve görüşmelerin "mütekabiliyet" esasına dayalı olarak yürütülmesini istediği ifade edildi. Bununla birlikte Tezcan'ın özellikle Ankara, Antalya, Mersin adaylarının CHP'den gösterilmesi konusunda taviz vermediği, bunun da İYİ Parti kanadında da rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ahanda görün bakın bunlar birbirine düşecek seçimden sonra zaten zaruri bir evlilik yaşıyorlar
Bu evlilikten sakat çocuk doğar ilkeleri birbirine tamamen zıt 2 partinin.
İsabet olmuş.Tezcan hala gerçekelri görecek düzeyde değil.Varsa yoksa partinin bekası ama bu ülkenin zararına oluyor.
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